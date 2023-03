SSD o pojemności 300 TB zobaczymy szybciej niż zakładano

Już niedługo SSD mogą zyskać kolejną przewagę nad HDD. Będzie to znacznie większa pojemność sięgająca do 300 TB. Będą to drogie rozwiązania klasy enterprise.

Nośniki półprzewodnikowe niemal całkowicie wyparły już dyski twarde w laptopach i podobnie zaczyna to wyglądać w komputerach stacjonarnych. Lista zalet SSD jest długa - wyższe prędkości odczytu i zapisu, niższe czasy dostępu, całkowicie bezgłośna praca, mniejszy pobór mocy.

Tak pojemne SSD trafią wpierw do firm i centrów danych

Oczywiście HDD również mają swoje mocne strony i nadal są chętnie używane w konkretnych zastosowaniach. Stara technologia jest po pierwsze tańsza, a po drugie oferuje większe pojemności. Jednak w najbliższych latach drugi z wymienionych argumentów może stracić na znaczeniu.

Alex McMulla, CEO w Pure Storage, w rozmowie z Block & Files zdradził ciekawą informację. Ten producent rozwiązań do magazynowania danych i nośników klasy enterprise planuje wyprodukować SSD o pojemności do 300 TB. Nastąpi to szybciej niż się spodziewano, bo nawet już w 2026 roku.

Oczywiście nie chodzi o zwykłe SSD typu M.2 2280 czy 2,5 cala. Są to specjalne moduły DFM (Direct Flash Modules), które korzystają z autorskich kontrolerów i złącza U.2 NVMe. Używane są one w maszynach FlashArray pod kontrolą specjalnego systemu operacyjnego FlashBlad. Całość kosztuje setki tysięcy złotych.

Na rynku konsumenckim też będziemy obserwować wzrost pojemności SSD. Nie będzie on jednak tak nagły. Wszystko za sprawą pamięci 3D NAND, które z roku na rok mają coraz więcej warstw. Aktualnie topowe rozwiązania to kości 232-warstwowe od Microna, ale w przyszłości pojawią się pamięci 400/500-warstwowe.

A co z dyskami twardymi? Tutaj również postęp się nie zatrzyma, ale będzie najwolniejszy. Jeśli nie pojawi się żadna przełomowa technologia to ograniczenia są czysto fizyczne. W HDD 3,5" przestrzeń jest ograniczona. To zaś ogranicza miejsce na talerze, a każdy z nich ma z góry określoną maksymalną gęstość zapisu danych.

