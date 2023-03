Amazon wchodzi na rynek sprzętu komputerowego. Jest tanio

Amerykańska platforma sprzedażowa nie przestaje zaskakiwać. Do oferty sprzętów Amazon Basics dołączyły tanie układy chłodzenia dla procesorów AMD i Intela.

Nie ma chyba takiej osoby, która korzysta z internetu i nie słyszałaby o Amazonie. Mowa o amerykańskim gigancie, który jest platformą sprzedażową, zajmuje się streamingiem, tworzy gry komputerowe oraz seriale. W 2022 roku opisywane przedsiębiorstwo zanotowało przychody na poziomie 513,98 miliardów dolarów.

Amazon korzysta ze sprawdzonej konstrukcji Cooler Mastera

Wygląda jednak na to, że Amerykanie mają w planach rozszerzyć swoje portfolio jeszcze bardziej. Na rynku pojawiły się bowiem bardzo przystępne cenowo chłodzenia procesora z serii Amazon Basics.

Amazon Basics Computer Cooling Fan to jednowieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 136 x 83 x 102 milimetrów i wadze 408 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz czterema miedzianymi rurkami cieplnymi, które mają bezpośredni kontakt z IHS procesora.

Zastosowany wentylator to jednostka 92-milimetrowa, która pracuje z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 34,7 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 29,4 dB(A). Całość dopełnia RGB LED.

Chłodzenie kompatybilne jest z nowszymi i starszymi procesorami, a więc gniazdami Intel LGA 1700, 1200, 115x oraz AMD AM5 i AM4. Oczywiście nie jest to propozycja dla flagowych procesorów, a raczej słabszych i tańszych jednostek lub po prostu zamiennik fabrycznych układów chłodzenia.

Amazon Basics Computer Cooling Fan trafił do sprzedaży w USA pod koniec lutego w cenie 27 dolarów, czyli około 119 złotych. W zestawie użytkownik dostaje również prosty kontroler RGB LED.

Oczywiście już na pierwszy rzut oka widać, że Amazon Basics Computer Cooling Fan to nic innego jak lekko zmodyfikowany i dostępny od dawna Cooler Master Hyper H410R RGB. Wskazuje na to wygląd, specyfikacja, ale nawet numer produktowy - RR-H410-20PC-AS vs RR-H410-20PC-R1. Co ciekawe propozycja amerykańskiego giganta jest nieco tańsza niż chłodzenie sprzedawane bezpośrednio przez producenta.

