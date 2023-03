Arctic znowu to zrobił! Jest tanio, cicho i wydajnie

Jeśli szukasz cichych i wydajnych wentylatorów do obudowy lub na radiator to Arctic P12 MAX są właśnie dla Ciebie. A wszystko to w bardzo przystępnej cenie.

Na rynku jest całe zatrzęsienie różnych producentów oferujących swoje podzespoły komputerowe. Jednak tylko garstka z nich wybija się z tłumu i kojarzona jest przez wielu konsumentów. Jedną z nich jest z pewnością niemiecka firma Arctic założona w 2001 roku w Szwajcarii.

Arctic P12 MAX to wysoka wydajność i niska cena

Arctic w przeszłości kojarzony był z autorskimi układami chłodzenia dla kart graficznych AMD i NVIDII. Aktualnie jednak ich specjalizacją są wentylatory, wodne i powietrzne chłodzenia procesora, pasty termoprzewodzące oraz termopady. Wszystkie z nich oferują fenomenalny stosunek możliwości do ceny.

Arctic P12 MAX to zupełnie nowe wentylatory z wyższej półki. Mowa o jednostkach 120-milimetrowych wyposażonych w podwójne łożysko kulkowe i pięć połączonych ze sobą łopatek. Nowością są też fabryczne amortyzatory. Maksymalna prędkość to do 3300 RPM przy wydajności do 81,04 CFM i ciśnieniu 4,35 mmH 2 O.

Dla przypomnienia zwykłe, dostępne od dawna i uwielbiane przez entuzjastów wentylatory Arctic P12 posiadają łożysko FDB, niepołączone łopatki oraz brakuje im amortyzatorów. Ich niższa prędkość obrotowa do 1800 RPM przekłada się też na gorszą wydajność do 56,3 CFM przy ciśnieniu do 2,2 mmH 2 O.

Według wewnętrznych pomiarów nowe wentylatory oferują znacznie niższe temperatury. W przypadku układu AiO Arctic Liquid Freezer II 240 mm na procesorze Intel Core i7-13700K w programie AIDA64 różnica między jednostkami Arctic P12, a P12 MAX to aż 16,5°C. Potwierdzają to pierwsze niezależne testy.

Wentylatory Arctic P12 MAX trafiły już do sprzedaży. Ich kolejną mocną stroną jest niska cena, która wynosi zaledwie 13 euro (około 60 złotych). Dla porównania konkurencyjne modele jak be quiet! Silent Wings 4 Pro czy Phanteks T30 kosztują około 139 i 185 złotych. Arctic udziela 6-letniego okresu gwarancyjnego.

