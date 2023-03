Alienware przedstawia wypasione peryferia dla graczy

Jesteś zapalonym graczem? Lubisz sprzęty o futurystycznym wyglądzie i podświetlenie RGB LED? Szukasz nowej, wypasionej myszki, klawiatury lub słuchawek? W takim razie może Cie zaciekawić nowa oferta Alienware.

Alienware to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek sprzętu komputerowego dla graczy, która należy do Della. Amerykańska firma założona została w 1996 roku. W ich ofercie znajdują się głównie gamingowe laptopy i gotowe zestawy komputerowe z wyższej półki, ale nie brakuje również peryferii.

Nowe peryferia Alienware zdecydowanie nie należą do tanich

Amerykanie poinformowali wczoraj, że do ich portfolio dołączy niedługo sporo nowych sprzętów. Mowa o dwóch modelach słuchawek, klawiaturze mechanicznej oraz myszce dla praworęcznych graczy.

Alienware AW720H to zestaw słuchawkowy skupiający się nie tylko na jakości dźwięku, ale przede wszystkim komforcie użytkowania. Mamy tutaj do czynienia z szerszym pałąkiem na głowie oraz miękkimi nausznikami z pianki zapamiętującej kształt, które doczekały się obicia z oddychającego materiału.

Użyto markowych, 40-milimetrowych przetworników, a całość obsługuje dźwięk Dolby Atmos. Mikrofon wyposażony jest w system odszumiania dźwięków otoczenia. Producent deklaruje do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. Co więcej 15 minut ładowania wystarcza podobno na aż 6 godzin używania.

Mamy tutaj do czynienia z łącznością bezprzewodową 2,4 GHz za sprawą dedykowanego adaptera USB typu C lub tradycyjnie, z użyciem jacka 3,5 mm. Sugerowana cena to 160 dolarów, czyli około 709 złotych.

Dla osób, które nie korzystają z łączności bezprzewodowej przygotowano tańszy, wyłącznie przewodowy zestaw słuchawkowy o podobnej specyfikacji. Alienware AW520H trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku. Tutaj sugerowana cena to już tylko 100 dolarów, czyli około 445 złotych.

Amerykanie zaprezentowali wreszcie również swoją pierwszą, bezprzewodową klawiaturę mechaniczną Alienware AW920K. Jest to pełnowymiarowa konstrukcja na przełącznikach Cherry MX RED z wytrzymałymi nakładkami na klawisze typu PBT double-shot. Całość dopełnia potencjometr oraz programowalny przełącznik.

Opisywana klawiatura może korzystać z łączności przewodowej, Bluetooth 5.1 lub dedykowanego dongla 2,4 GHz USB typu C. Deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu sięga do 46 godzin. Oczywiście w 2023 roku nie zabrakło rozbudowanego podświetlenia RGB LED i specjalnego oprogramowania.

Sugerowana cena ustalona została na 290 dolarów, czyli około 1285 złotych. To bardzo dużo, mowa wręcz o segmencie dla entuzjastów, którzy sami składają swoje klawiatury z konkretnych podzespołów.

Na koniec zostaje nam bezprzewodowa myszka Alienware AW620M stworzona z myślą o praworęcznych graczach. Posiada ona sześć przycisków, w tym dwa boczne. Autorski sensor obsługuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. To mniej niż np. Razer Naga V2 Pro.

Deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu sięga do 140 godzin (przy wyłączonym RGB LED). Dodatkowo producent twierdzi, że 5 minut ładowania starcza na 10 godzin grania. Sugerowana cena wynosi 100 dolarów, czyli równowartość około 445 złotych. Myszka trafi do sklepów pod koniec marca.

