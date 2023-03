Pracownik Microsoftu aktywował Windowsa pirackim skryptem. Nie miał wyboru

Sytuacja jest z jednej strony nietypowa, a z drugiej trochę zabawna. Zmierzył się z nią YouTuber Wesley Pyburn z Afryki Południowej. Po zakupie licencji na Windowsa 10 z oficjalnego sklepu Microsoftu nie mógł poradzić sobie z aktywacją oprogramowania. Jedynym wyborem był kontakt ze wsparciem Microsoftu. Tam poradzili sobie z problemem w dość osobliwy sposób.

Zdaniem Pyburna pierwsza osoba ze wsparcia Microsoftu nie była w stanie mu pomóc. Cokolwiek nie robili, system nie chciał się aktywować i to pomimo zakupu licencji w oficjalnym sklepie Microsoftu. Wtedy YouTuber został przekierowany do innego pracownika firmy z Redmond. Ten poprosił o zainstalowanie programu Quick Assist, aby uzyskać zdalny dostęp do komputera.

To, co wydarzyło się dalej, zaskoczyło Pyburna. Według niego pracownik wsparcia Microsoftu wykorzystał piracki skrypt, który pozwala na ominięcie serwerów Microsoftu w celu sprawdzenia legalności systemu. W ten sposób udało się aktywować Windowsa. Później YouTuber nawet skontaktował się z grupą hakerów o nazwie Massgrave, która zajmuje się aktywacją Windowsów i Office'ów i potwierdzili mu, że zastosowana metoda nie była ani oficjalna, ani legalna.

I can't believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn't activate. Support couldn't help me yesterday.



Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.



BRO IT'S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE