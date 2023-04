Windows zmienia ten jeden przycisk. Pierwszy raz od Windowsa 95

Windows 11 zmienia kolejną rzecz, do której użytkownicy byli przyzwyczajeni od czasów Windowsa 95.

Windows 11 wprowadził mnóstwo zmian do okienek Microsoftu. Firma z Redmond postanowiła przemodelować wiele elementów oprogramowania, w tym między innymi pasek zadań. Teraz padło na jeden z przycisków na klawiaturze, który wkrótce zacznie się zachowywać inaczej niż do tej pory.

PrtSc w Windows 11

W najnowszej wersji beta systemu Windows 11 pojawiła się nowość, która zmienia funkcję znaną od czasów Windowsa 95. Chodzi o przycisk PrtSc, za pomocą którego robimy zrzuty ekranów. Od zawsze wciśnięcie go powodowało zapisanie obrazu do schowka, przez co musieliśmy skopiować go do innego programu (np. Painta), aby ostatecznie zapisać screenshota. Z tym już koniec.

Windows 11 z najnowszą aktualizacją beta wprowadza zmiany nawet w tym elemencie. Od teraz wciśnięcie przycisku Print Screen otworzy narzędzie wycinanie (ang. snipping tool), czyli wewnętrzny program, który pozwala na tworzenie zrzutów ekranu czy też nagrywanie ekranu. Stamtąd możliwe będzie zapisanie screenshota. To zupełnie tak, jakby nacisnąć skrót Win+Shift+S.

Z jednej strony taka zmiana wydaje się sensowna. Aktualnie wciśnięcie PrtSc nie powoduje nic. Nie ma nawet żadnego powiadomienia, które informowałoby o zrobieniu zrzutu ekranu. Wiemy, że takowy został zrobiony, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tymczasem nowi użytkownicy nie muszą tego wiedzieć. Na szczęście zmianę da się odwrócić w ustawieniach Windowsa 11, więc niezadowolone z niej osoby mogą mieć stary dobry klawisz PrtSc.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Windows Latest