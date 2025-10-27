Gry

Stworzyli ostatni hit Netflixa, teraz zostaną zamknięci

Netflix zdecydował się na zmianę swojej strategii w zakresie gier mobilnych. Z powodu tej zmiany firma zamyka studio, które ostatnio stworzyło grę do hitowego serialu Squid Game. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Stworzyli ostatni hit Netflixa, teraz zostaną zamknięci

Netflix zamyka studio tworzące gry

Chodzi o studio Boss Fight Entertainment. Netflix dokonał zakupu tego studia w 2022 roku, kiedy to zarząd firmy zdecydował się na rozwój segmentu gier. Zaledwie po 3 latach, z powodu kolejnej zmiany strategii zostaje ono właśnie zamknięte. 

Dalsza część tekstu pod wideo

To na pewno trudna wiadomość, ale jestem wdzięczny za współpracę i czas, który mieliśmy z Netflixem.

powiedział twórca i CEO studia David Rippy. 

W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor do spraw rozwoju gier, David Luehmann. Na swoim profilu w serwisie LinkedIn napisał:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor JVC LT-32VQF55DW 32" QLED VIDAA
Telewizor JVC LT-32VQF55DW 32" QLED VIDAA
-102.5 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 897.49 zł
Telewizor JVC LT-55VGQ840P 55" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-55VGQ840P 55" QLED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Telewizor JVC LT-24VAHM330 24" LED Android Mobile TV
Telewizor JVC LT-24VAHM330 24" LED Android Mobile TV
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Advertisement

Po ponad dziesięciu latach pracy w Boss Fight, z czego w kilku ostatnich jako część Netflix, nadszedł czas na zamknięcie studia. 

Netflix odmówił dziennikarzom Reuters Netflix komentarza w sprawie decyzji o zamknięciu studia. 

Studio Boss Fight stworzyło dla Netflixa dwie gry “Squid Game: Unleashed” oraz “Netflix Stories”. Obie nadal będą dostępne na platformie dla subskrybentów. 

Co ciekawe, sam CEO Netflixa Greg Peters wymienił tytuł “Squid Game: Unleashed” w ostatniej prezentacji kwartalnej wyników firmy. Podał on produkt Boss Fight jako przykład gier, które Netflix chce w przyszłości produkować, jako część nowej strategii w segmencie gier. Mają to być gry oparte na własnych produkcjach filmowych. Drugą odnogą mają być natomiast gry mainstreamowe trafiające do szerokiego grona odbiorców. 

W zeszłym tygodniu Netflix opublikował swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Pomimo wzrostu przychodów, inwestorzy i eksperci rozczarowani są zyskiem netto firmy. Ten wyniósł 2,5 miliarda dolarów, czyli o praktycznie pół miliarda mniej niż wcześniej zakładano w planach firmy. Jest to głównie rezultat jednorazowej opłaty podatku nałożonego na firmę przez brazylijskie władze wysokości 600 milionów dolarów. 

Przedstawiciele Netflixa nadal liczą na mocne zakończenie roku z takimi hitami jak finałowy sezon Stranger Things czy dodatkowe mecze amerykańskiej ligi futbolowej NFL. 

Image
telepolis
Netflix gry Netflix gry na telewizorze gry w netflix co nowego na netflix
Zródła zdjęć: Ahyan Stock Studios / Shutterstock
Źródła tekstu: reuters.com