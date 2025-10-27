Stworzyli ostatni hit Netflixa, teraz zostaną zamknięci

Netflix zamyka studio tworzące gry

Chodzi o studio Boss Fight Entertainment. Netflix dokonał zakupu tego studia w 2022 roku, kiedy to zarząd firmy zdecydował się na rozwój segmentu gier. Zaledwie po 3 latach, z powodu kolejnej zmiany strategii zostaje ono właśnie zamknięte.

To na pewno trudna wiadomość, ale jestem wdzięczny za współpracę i czas, który mieliśmy z Netflixem. powiedział twórca i CEO studia David Rippy.

W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor do spraw rozwoju gier, David Luehmann. Na swoim profilu w serwisie LinkedIn napisał:

Po ponad dziesięciu latach pracy w Boss Fight, z czego w kilku ostatnich jako część Netflix, nadszedł czas na zamknięcie studia.

Netflix odmówił dziennikarzom Reuters Netflix komentarza w sprawie decyzji o zamknięciu studia.

Studio Boss Fight stworzyło dla Netflixa dwie gry “Squid Game: Unleashed” oraz “Netflix Stories”. Obie nadal będą dostępne na platformie dla subskrybentów.

Co ciekawe, sam CEO Netflixa Greg Peters wymienił tytuł “Squid Game: Unleashed” w ostatniej prezentacji kwartalnej wyników firmy. Podał on produkt Boss Fight jako przykład gier, które Netflix chce w przyszłości produkować, jako część nowej strategii w segmencie gier. Mają to być gry oparte na własnych produkcjach filmowych. Drugą odnogą mają być natomiast gry mainstreamowe trafiające do szerokiego grona odbiorców.

W zeszłym tygodniu Netflix opublikował swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Pomimo wzrostu przychodów, inwestorzy i eksperci rozczarowani są zyskiem netto firmy. Ten wyniósł 2,5 miliarda dolarów, czyli o praktycznie pół miliarda mniej niż wcześniej zakładano w planach firmy. Jest to głównie rezultat jednorazowej opłaty podatku nałożonego na firmę przez brazylijskie władze wysokości 600 milionów dolarów.