Ujawniono czas trwania finału hitowego horroru fantasy. Koniec zagadki

Ujawniono czas trwania finałowego odcinka "Stranger Things 5". W końcu uzyskamy odpowiedź na największą zagadkę serialową, jaka nas nurtowała już od dłuższego czasu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:28
0
"Stranger Things 5" - cztery odcinki już w listopadzie

Za niecałe dwa miesiące fani giganta horroru fantasy Netflixa, kultowego już serialu "Stranger Things", będą świadkami piątego i zarazem ostatniego już sezonu produkcji. Z racji tego, że finał serialu zbliża się wielkimi krokami, wszyscy fani spekulują na temat 5. sezonu, a jednym z najważniejszych do tej pory pytań była długość odcinków. 

Niedawno media potwierdziły długość czterech pierwszych odcinków serii (pierwsza część ukaże się już 26 listopada), ale fani długo czuli, że odcinki mogą nie być długie, jak oczekują od tej spektakularnej produkcji. Okazuje się, że każdy odcinek będzie miał inną długość, ale raczej nie ma powodów do narzekania. (Odcinek 1 - 1h8min, odcinek 2 - 54 minuty, odcinek 3 - 1h6 min, odcinek 4 - 1h23 minuty).

"Stranger Things 5" - ile będzie trwał odcinek finałowy?

Teraz bracia Duffer ujawnili, ile trwać będzie finał serialu. Zdradzili jedno - przed tym, jak zasiądziemy przed ekranem i naciśniemy przycisk "play", warto zrobić sobie przerwę na toaletę, można też przygotować odpowiedni stos kanapek i innych przekąsek.

Zgodnie z umową o zachowaniu poufności nie padła dokładna, co do minuty, długość finału, ale Matt Duffer uprzejmie zapewnił, że finał trwa "około dwóch godzin". 

Zapowiadając finał, bracia Duffer mówili, że zadbali o rozwiązanie wszystkich wątków, które napiętrzyły się w ciągu ostatniej dekady. 

Nie wydaje mi się, abyśmy porzucili jakąś fabułę - wszystko się łączy.

twierdzi Ross Duffer.

To kompletna historia. Jest skończona.

dodaje Matt Duffer.

Cztery odcinki "Stranger Things 5" pojawią się na Netflixie 27 listopada, trzy 26 grudnia, a finał serialu 1 stycznia. 

Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: movieweb.com, Variety, Netflix