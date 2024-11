"Stranger Things" wraca z ostatnim sezonem. Podano listę odcinków

"Stranger Things" powróci z ostatnim 5. sezonem już w przyszłym roku, ale producenci skutecznie posycają atmosferę oczekiwania już teraz. Netflix właśnie podał tytuły ośmiu odcinków serii.

Stranger Things to już serial, który stał się ikoną Netflixa. Z każdym sezonem stawał się bardziej pożądany i przyciągał coraz to więcej widzów przed ekrany. Teraz mamy najdłuższą przerwę między sezonami. Ostatni debiutował na platformie w maju 2022 roku. Nic zatem dziwnego, że od czasu do czasu twórcy przypominają o swoim istnieniu. Mieliśmy pierwsze zdjęcia ekipy i obsady z planu filmowego, informacje na temat zmian w obsadzie oraz zapewnienie, że finał nie powtórzy błędu "Gry o tron".

Jednym słowem, fani serii, cały czas byli i są pokrzepiani dobrymi wiadomościami na temat Stranger Things. Pozytywna narracja nadal trwa. Co prawda, nie padła jeszcze konkretna data premiery 5. sezonu, ale opublikowano już listę ośmiu odcinków.

In the fall of 1987, one last adventure begins. Stranger Things 5 coming 2025. pic.twitter.com/JNs5lznAwl — Netflix (@netflix) November 6, 2024

Odcinki:

Episode 1 - “The Crawl”

Episode 2 - “The Vanishing of …”

Episode 3 - “The Turnbow Trap”

Episode 4 - “Sorcerer”

Episode 5 - “Shock Jock”

Episode 6 - “Escape from Camazotz”

Episode 7 - “The Bridge”

Episode 8 - “The Rightside Up”

To już daje pole dla wyobraźni. Możemy sami wyciągnąć wnioski o czym będzie nowa seria.

