Humanoidalny robot, który robi pranie. Bardzo mu to pasuje

Roboty humanoidalne rwą się do pomocy

Na nagraniu wyraźnie widać, jak robot bez żadnego zniechęcenia oraz marudzenia, wyciąga ubrania z kosza na pranie i wrzuca je do pralki. Robi to z taką łatwością, jakby był człowiekiem. No i na pewno nie jest tym znudzony - można powiedzieć, że podchodzi do całej sprawy zadaniowo i wręcz ochoczo.