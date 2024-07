Dobra wiadomość dla fanów Stranger Things

Przyznać się kto czeka na kolejny sezon serialu Stranger Things? Kręcenie piątej części przebiega szybko i sprawnie. Pojawiły się nowe informacje na ten temat.

Fani już przebierają nóżkami, bo nie mogą się doczekać kiedy pojawi się kolejna odsłona kultowej serii Stranger Things. Serial ten to jeden z największych serialowych hitów platformy. Dobrą wiadomością jest to, że z każdym dniem zbliżamy się do premiery sezonu 5. Ross Duffer, twórca serialu, poinformował właśnie, że produkcja 5. sezonu Stranger Things jest już w połowie. Na Instagramie opublikował zdjęcie ekipy i obsady.

Produkcja 5. części serialu wystartowała 8 stycznia 2024 roku. Maya Hawke, która w serialu wciela się w postać Robin Buckley, zdradziła niedawno, że zdjęcia zostały zaplanowane na conajmniej rok. Sezon 5. będzie składał się z 8 odcinków i będą one dość długie.

Także, idąc wedle tych wytycznych, premiery 5. sezonu możemy spodziewać się na rok 2025.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix