To jedna z większych premier Netflixa w lipcu. Finałowy sezon!

Ukochany serial widzów Netflixa, Cobra Kai, doczekał się aż 6. sezonu. Będzie to ostatni sezon, ale za to najbardziej spektakularny. Zwiastun, który pojawił się w sieci jest bardzo obiecujący.

Nadal kochamy seriale o karatekach

Premiera Cobra Kai już 18 lipca, a tymczasem do sieci trafił zwiastun tej produkcji. I to nie byle jaki zwiastun. Trzymający w napięciu, stanowiący zapowiedź ostatecznego starcia, w którym połączone siły dojo z Doliny przygotowują się do stawienia czoła największemu wyzwaniu w nadchodzących mistrzostwach świata w karate, Sekai Taikai.

Spodziewamy się nowej dawki intensywnych treningów, pojawienia groźnych rywali oraz ostatecznego odkrycia sekretów pana Miyagi, które z pewnością należą do tych, co zmienią wszystko. Scena, w której Daniel LaRusso otwiera tajemnicze pudełko pana Miyagi, to scena rodem z filmu "Pulp Fiction" Quentina Tarantino.

Serial Cobra Kai zadebiutował w 2018 roku na YouTube, po czym naprawdę głośno zrobiło się o nim po przejściu na platformę Netflix, w 2021. Zyskał szeroką publiczność i uznanie krytyków. Najnowszy sezon będzie emitowany w 3 częściach. Premiera pięciu odcinków będzie miała miejsce 18 lipca, kolejny segment zostanie wyemitowany w listopadzie, a wielki finał jest zaplanowany na 2025 rok.

