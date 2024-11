Dziś na platformie mega hit. Pierwszy sezon podbił serca widzów

Disney+ nie próżnuje. Na platformę właśnie wjechał długo oczekiwany drugi sezon hitowego serialu. Co więcej, nie musimy już dłużej czekać. Obejrzeć możemy od razu wszystkie odcinki naraz.

Na platformę Disney+ powraca drugi sezon hitowego serialu "Stary człowiek". Pierwszy sezon przebił najśmielsze ogladalnościowe oczekiwania, a zwiastun drugiej zachęcił do oglądania kolejnej serii. Drugi sezon zadebiutuje na platformie właśnie dzisiaj, 6 listopada. Platforma od razu udostępnia wszystkie odcinki, zatem możemy zafudnować sobie prawdziwy maraton.

Disney+ to platforma, która stara się wypełniać ciekawymu produkcjami, także w Polsce. Serial "Stary człowiek" był bardzo hucznie zapowiadany, stąd oczekiwania co do drugiej części. Polscy użytkownicy na portalu Filmweb ocenili serial na 7/10 co jest na tyle wysokim wynikiem, że zachęca do obejrzenia nawet tych nieco bardziej sceptycznych widzów. Każdy kto lubi kryminalne klimaty Stanów Zjednoczonych i produkcje typu Dyplomatka, powinien być ukontentowany.

O czym opowiada serial "Stary człowiek"?

Były agent CIA - Dan Chase (w tej roli Jeff Bridges) wraz z byłym zastępcą dyrektora FBI Haroldem Harperem (John Lithgow) wyruszają na poszukiwania zaginonej Emily Chase (Alia Shawkat). To ich najważniejsza misja – odbić Emily Chase, która została porwana przez Faraza Hamzada (Navid Negahban), wpływowego afgańskiego przywódcę. Muszą się spieszyć, gdyż jak to bywa w tego typu produkcjach, czas nie jest ich sprzymierzeńcem. Stawka rośnie z każdą chwilą, a mroczne tajemnice wychodzą na jaw. Jedno jest pewne - nuda nam nie grozi.

Serial "Stary człowiek" oparty został na bestsellerowej powieści o tym samym tytule, autorstwa Thomasa Perry'ego. Scenariusz i adaptację na potrzeby telewizji stworzyli Jonathan E. Steinberg i Robert Levine. Serial został wyprodukowany przez 20th Television we współpracy z The Littlefield Company.

