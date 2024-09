Hit nr 1 na Netflixie. To najlepszy film akcji tego roku

Zapomnijmy o kultowym Gliniarzu z Beverly Hills , który do tej pory wiódł prym, jeśli chodzi o kino akcji. Właśnie wyprzedziła go inna produkcja Netflixa.

Rebel Ridge to nowość Netflixa, która została niespodziewanie dość obwołana najlepszym filmem akcji 2024 roku. Po premierowym weekendzie jest już hitem nr 1 na platformie. Co ciekawe, mowa o produkcji, której nikt nie typował do tego miana i nie było wobec niej nadmiernych oczekiwań. Ale krytycy i widzowie są zgodni - ten thiller sensacyjny jest naprawdę dobry.

Rebel Ridge to thiller sensacyjny, który pobija rekordy oglądalności. To najchętniej oglądany film na Netflixie nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach.

Don Johnson nadal przyciąga tłumy?

Poza znanym z Policjantów z Miami, Donem Johnsonem, który gra tam rolę drugoplanową, właściwie nie ma wielkich nazwisk w obsadzie. W roli głównej zobaczymy mało znanego Aarona Pierre. Co ciekawe, pierwotnie tę rolę miał zagrać znany z Gwiezdnych wojen John Boyega, ale ostatecznie pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. Za kamerą stanął Jeremy Saulnier, 48-letni twórca thillerów, aczkolwiek tych mało znanych. On sam osobiście napisał, wyreżyserował i zmontował cały film. I trzeba mu przyznać, że efekt, jaki udało mu się uzyskać, zaskoczył wiele osób. Twórca nie traci czasu. Już od pierwsze minuty filmu sprawiają, że widz nie może oderwać się od ekranu. Krytycy fabułę filmu porównują do kultowego Rambo, ale właśnie z tego powodu nikt nie wróżył mu kariery.

A jednak, film nie tylko bije rekordy popularności, ale też zbiera doskonałe recenzje od krytyków. To już nie zdarza się tak często.

Rebel Ridge - o czym jest film?

Fabuła filmu to historia Terry'ego Richmonda, byłego żołnierza piechoty morskiej, który przybył do miasteczka, aby wpłacić kaucję za kuzyna. Niestety, tam spotyka go niesprawiedliwość, która zmusi go do konfrontacji z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne'em (Don Johnson). Wkrótce jednak on i jego urzędniczka sądowa zostaną uwikłani w spisek. I tak zostajemy wciągnięci w wir nieoczekiwanych wydarzeń i zostajemy świadkami bezkompromisowej walki o sprawiedliwość wobec mieszkańców oraz rodziny bohatera. Ale najważniejsze - nie oznacza to wcale, że ex-marine Terry będzie wyżynał w pojedynkę w ramach osobistej zemsty. Przeciwnie, bohater stara się działać zgodnie z literą prawa, bez krzywdzenia niewinnych.

