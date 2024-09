Ten film trzeba zobaczyć. Nowy hit z Kate Winslet wchodzi na ekrany

Pod koniec tygodnia wchodzi do kin niesamowita produkcja z Kate Winslet w roli głównej. Jest to długo wyczekiwana pozycja, której nie można przegapić.

Lee. Na własne oczy to film z cyklu tych głośnych i któremu z okazji premiery towarzyszą owacje na stojąco. Dla nas to produkcja znacząca tym bardziej, że w jej tworzeniu brał udział słynny polski operator filmowy - Paweł Edelman.

Kiedy tylko pojawił się w Muzeum Historii Polski podczas specjalnego przedpremierowego pokazu filmu, rozbrzmiały gromkie brawa. Tuż przed projekcją wyszedł na scenę i opowiedział o swojej współpracy z obsadzoną w głównej roli Kate Winslet. Powiedział, że aktorka na przygotowanie się do niej poświeciła aż 10 lat. Nic zatem dziwnego, że możemy spodziewać się kolejnej "roli życia".

Film Lee. Na własne oczy reżyserowała Ellen Kuras. Film wchodzi do kin już 13 września.

Lee. Na własne oczy to dramat biograficzny, który opowiada historię Lee Miller, fotografki i modelki. Kobieta w czasie II wojny światowej została korespondentką wojenną dla magazynu Vogue. Jako jedyna kobieta, miała możliwość wejścia do żeńskiej części koszar wojskowych, gdzie fotografowała damską bieliznę. To ona zrobiła zdjęcie Annie Leskiej, jednej z trzech Polek w brytyjskiej służbie rozprowadzającej samoloty Air Transport Auxiliary. Brytyjska cenzura zablokowała wiele jej zdjęć, ze względu na drastyczność. Amerykański oddział redakcji okazał się bardziej liberalny i opublikował w 1945 roku fotoreportaż na ich podstawie.

Film to nic innego, jak ukazanie przemiany modelki w odważną reporterkę, dokumentującą to, o czym świat chciałby zapomnieć. W główną rolę wcieliła się Kate Winslet, a towarzyszy jej Alexander Skarsgård jako Roland Penrose, Marion Cotillard jako Solange D’Ayen oraz Andrea Riseborough jako Audrey Withers.

Źródło zdjęć: Sky Cinema

Źródło tekstu: Sky Cinema