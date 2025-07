PKO BP przypomina o kluczowej zmianie. Dotyczy wszystkich klientów

Największy bank w Polsce — PKO BP — ponownie przypomina wszystkim swoim klientom o ważnej zmianie, do której doszło 27 czerwca tego roku. Warto to sobie zapisać na przyszłość.

Zmiana w PKO BP

Chodzi o zmianę adresu głównej siedziby banku PKO BP. Do tej pory mieściła się ona na ulicy Puławskiej. Tymczasem nowa znajduje się na ulicy Świętokrzyskiej 36 w Warszawie (kod pocztowy to 00-116).

Co się natomiast nie zmieniło? Przede wszystkim NIP, REGON oraz KRS banku. Takie same pozostały też numery kont bankowych, adresy e-mail, numery telefonów, a także pozostałe adresy korespondencyjne. Pomimo tego to bardzo ważna zmiana dla wszystkich klientów, mowa w końcu o głównej siedzibie ich banku. Warto o tym wiedzieć.