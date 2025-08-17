Cadillac Elevated Velocity - to auto potrafi wytrzepać się z piasku
Cadillac Elevated Velocity to w pełni elektryczny, wysoko wydajny crossover będący połączeniem ducha sportowej serii V z nowoczesnym podejściem do luksusu i technologii, skierowany zarówno na ekscytujące jazdy po drogach, jak i wymagające wyprawy terenowe.
Cadillac Elevated Velocity zaskoczy drogowców
Elevated Velocity to model koncepcyjny o stylu 2+2, który łączy wyjątkową elegancję z podniesionym zawieszeniem i kołami o rozmiarze 24 cali. Ta konstrukcja umożliwia nie tylko komfortową jazdę po asfalcie, ale także odważne eksploracje w trudnym terenie, np. w pustynnych warunkach.
Auto korzysta z zaawansowanych trybów jazdy, takich jak e-Velocity, przeznaczony do dynamicznej jazdy po drogach, oraz Terra, który aktywuje adaptacyjne zawieszenie powietrzne przy jeździe terenowej. Unikatową cechą jest system Sand Vision, który umożliwia widoczność w czasie burzy piaskowej, a także funkcja Elements Defy, która wibrując, oczyszcza karoserię z kurzu i zabrudzeń.
Urody nikt mu nie odmówi
Design nadwozia to odważne połączenie aerodynamiki i luksusowej ekspresji. Samochód ma przedłużoną maskę, dynamiczne proporcje i elegancką sylwetkę w kolorze Vapor Blue ze „szklanym zabarwieniem szyb na niebiesko”.
Charakterystyczne są drzwi typu gullwing, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a detale, takie jak mieszanka włókna lnu i czarnego kryształu na felgach, podkreślają unikalność projektu. Zaawansowane oświetlenie przypomina łunę świetlną zarówno z przodu, jak i z tyłu, przy jednoczesnym zachowaniu subtelnej wytworności.
Zamiast klasycznej kierownicy zastosowano sterujący „yoke”, a kabina oferuje komfortowe fotele i minimalistyczny wystrój. Pojazd potrafi przejść w tryb autonomicznej jazdy „Elevate Mode”, gdzie kokpit staje się przestrzenią do regeneracji, oferując czyszczenie powietrza, terapię światłem czerwonym i aromaterapię, które wspierają pasażerów w odprężeniu i regeneracji. Tryb Velocity to natomiast tryb jazdy sportowej z odpowiednim oświetleniem i nastrojem podkreślającym dynamikę.
Cadillac Elevated Velocity pokazuje wizję przyszłości, w której zaawansowany, elektryczny crossover łączy sportowe osiągi z luksusem i wszechstronnością, pozwalając kierowcom na dalekie wyprawy bez kompromisów, zarówno w miejskich warunkach, jak i w trudnym terenie. To nie tylko pojazd, ale zapowiedź kierunku, w jakim marka chce ewoluować – sportowa elegancja połączona z innowacją i surową naturą ekstremalnej jazdy.