Cadillac Elevated Velocity - to auto potrafi wytrzepać się z piasku

Cadillac Elevated Velocity zaskoczy drogowców

Elevated Velocity to model koncepcyjny o stylu 2+2, który łączy wyjątkową elegancję z podniesionym zawieszeniem i kołami o rozmiarze 24 cali. Ta konstrukcja umożliwia nie tylko komfortową jazdę po asfalcie, ale także odważne eksploracje w trudnym terenie, np. w pustynnych warunkach.

Auto korzysta z zaawansowanych trybów jazdy, takich jak e-Velocity, przeznaczony do dynamicznej jazdy po drogach, oraz Terra, który aktywuje adaptacyjne zawieszenie powietrzne przy jeździe terenowej. Unikatową cechą jest system Sand Vision, który umożliwia widoczność w czasie burzy piaskowej, a także funkcja Elements Defy, która wibrując, oczyszcza karoserię z kurzu i zabrudzeń.

Urody nikt mu nie odmówi

Design nadwozia to odważne połączenie aerodynamiki i luksusowej ekspresji. Samochód ma przedłużoną maskę, dynamiczne proporcje i elegancką sylwetkę w kolorze Vapor Blue ze „szklanym zabarwieniem szyb na niebiesko”.

Charakterystyczne są drzwi typu gullwing, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a detale, takie jak mieszanka włókna lnu i czarnego kryształu na felgach, podkreślają unikalność projektu. Zaawansowane oświetlenie przypomina łunę świetlną zarówno z przodu, jak i z tyłu, przy jednoczesnym zachowaniu subtelnej wytworności.

Zamiast klasycznej kierownicy zastosowano sterujący „yoke”, a kabina oferuje komfortowe fotele i minimalistyczny wystrój. Pojazd potrafi przejść w tryb autonomicznej jazdy „Elevate Mode”, gdzie kokpit staje się przestrzenią do regeneracji, oferując czyszczenie powietrza, terapię światłem czerwonym i aromaterapię, które wspierają pasażerów w odprężeniu i regeneracji. Tryb Velocity to natomiast tryb jazdy sportowej z odpowiednim oświetleniem i nastrojem podkreślającym dynamikę.