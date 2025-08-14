Ruszył Bizpolis.pl. Biznes, finanse i prawo opisane ludzkim językiem

Pomysł zrodził się dawno, w końcu przyszły czas, zasoby i technologia na jego realizację

Pomysł na serwis o tematyce biznesowej w obecnym zakresie ma przeszło 3 lata. OV Grupa przejęła go od Comperia.pl S.A. przy okazji zakupu serwisu Telepolis.pl wiosną 2024 roku.

Z założenia miał być to serwis o DNA zbliżonym do tego, jakie prezentuje Telepolis.pl, a bliźniacze UI czy projekt logotypu nie są przypadkiem, lecz elementem strategii — to zarówno synergia w identyfikacji produktu, jak i dalsza dywersyfikacja tematyczna tytułów Grupy.

Po wdrożeniu nowego layoutu Telepolis.pl na przełomie roku i późniejszych optymalizacjach, dział IT Grupy zabrał się za planowy ciąg dalszy, czyli właśnie Bizpolis.pl.

Bizpolis.pl to takie miejsce, gdzie znajdziecie więcej dobrej jakości treści w naszym, telepolisowym stylu, ale już niezwiązanych aż tak bardzo z technologiami. Nie zabraknie tam też zupełnie nowych formatów, za które odpowiada redaktor naczelny serwisu Arkadiusz Stando.

Arkadiusz Stando poprowadzi Bizpolis.pl

Na czele nowej redakcji Bizpolis.pl stanął Arkadiusz Stando, doświadczony redaktor, specjalista od mediów społecznościowych i wydawca w mediach horyzontalnych, a także ekspert od sztucznej inteligencji w zastosowaniach biznesowych. To osoba cechująca się ciekawością świata, otwartością umysłu i pomysłowością.

Do OV Grupa Arkadiusz Stando przeszedł z Grupy Onet-RASP, gdzie piastował stanowisko Content Manager/Wydawca, wcześniej długo związany był z Grupą WP i tematyką technologiczną.

Kształt redakcji Bizpolis.pl będzie się dynamicznie zmieniał w najbliższym czasie — trwają rekrutacje i transfery kolejnych autorów. Tak o projekcie mówi sam redaktor naczelny:

Startujemy z Bizpolis, czyli projektem, który powstał z przekonania, że finanse, gospodarka i biznes powinny być zrozumiałe dla każdego, bo dotyczą każdego. Chcemy pomagać Polkom i Polakom podejmować lepsze decyzje – w pracy, w firmie, w życiu codziennym.



W naszych artykułach znajdziecie rzetelne informacje oparte na sprawdzonych źródłach, praktyczne wskazówki oraz analizy, które pomagają zrozumieć świat pieniędzy i biznesu. To miejsce, gdzie zawsze znajdziecie aktualne i najważniejsze wiadomości gospodarcze podane w przystępnej formie, praktyczne porady finansowe, czy inspirujące historie ludzie ze świata biznesu - mówi Arkadiusz Stando, redaktor naczelny Bizpolis.pl