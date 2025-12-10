Instagram kombinuje. Chce po cichu dodawać nagłówki do postów?
Kolejna rzecz, o którą nikt nie prosił, ale Instagram uznał, że wypróbuje. Okazuje się, że platforma może dodawać po cichu do twoich postów nagłówki generowane przez sztuczną inteligencję.
Chciałoby się zapytać - ale po co to komu? Umówmy się - niewielu z nas się łudzi, że jesteśmy właścicielami treści, które publikujemy na platformach typu Instagram. Ale mamy wpływ na sposób jej prezentacji - to my decydujemy jakie zdjęcia i filmy udostępnić i jakie wpisy będą się pojawiały pod postami. Może i nie kontrolujemy samego serwisu, ale mamy władzę nad tym, co sami umieszczamy. I wszystko to jakoś całkiem sprawnie działa, aż do momentu, kiedy treść naszych postów zostanie umieszczona w wyszukiwarce typu Google.
Trafisz na posta przez Google? Wszystko przez nagłówek
Wygląda na to, że Instagram tworzy nagłówki postów przy użyciu sztucznej inteligencji, co frustruje niektórych użytkowników. Skąd to wiadomo? Użytkownicy wychwytują dość szybko zmiany, jakich dokonuje Instagram. Weźmy na przykład kwestię niedawnych hasztagów. Niektórzy z nich znajdują dziwnie zapisane nagłówki swoich postów w wyszukiwarkach internetowych. Google poinformowało 404Media, że nie generuje nagłówków, ale Instagram jeszcze oficjalnie nie skomentował całej sprawy. Internauci obserwują, i nie do końca jeszcze są przekonani, czy aby to na pewno im się podoba.
Teraz Instagram wydaje się generować tytuły i nagłówki za pomocą sztucznej inteligencji do publikowanych przeze mnie treści... aby tworzyć clickbait dla Google'a, czego nie lubię.
Zamiast wyświetlić link z nazwą Jeffa na Instagramie i metadanymi do filmu, wpis Google wyświetla nagłówek: "Poznaj Króliczka, który uwielbia banany..."
