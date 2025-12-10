Instagram kombinuje. Chce po cichu dodawać nagłówki do postów?

Chciałoby się zapytać - ale po co to komu? Umówmy się - niewielu z nas się łudzi, że jesteśmy właścicielami treści, które publikujemy na platformach typu Instagram. Ale mamy wpływ na sposób jej prezentacji - to my decydujemy jakie zdjęcia i filmy udostępnić i jakie wpisy będą się pojawiały pod postami. Może i nie kontrolujemy samego serwisu, ale mamy władzę nad tym, co sami umieszczamy. I wszystko to jakoś całkiem sprawnie działa, aż do momentu, kiedy treść naszych postów zostanie umieszczona w wyszukiwarce typu Google.