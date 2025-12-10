Aplikacje

Twitter i niebieski ptaszek mogą powrócić. Nie, nie chodzi o X Elona Muska

Amerykański startup chce przejąć znak towarowy Twitter. Twierdzi, że Elon Musk go porzucił. Wierni użytkownicy dawnego serwisu spod znaku niebieskiego ptaszka zyskali nową nadzieję, że będzie jak kiedyś.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twitter i niebieski ptaszek mogą powrócić. Nie, nie chodzi o X Elona Muska

Jak podaje Reuters, początkujący amerykański startup, Operation Bluebird, zwrócił się do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) z wnioskiem o anulowanie znaków towarowych Twittera. Firma argumentuje, że należący do Elona Muska X Corp porzucił tę markę, co otwiera drogę do jej przejęcia.

Dalsza część tekstu pod wideo

W złożonym wniosku Operation Bluebird domaga się prawa do używania nazw „Twitter” oraz „tweet” dla nowe, powstającej platformy o nazwie „twitter.new”. Firma złożyła również własny wniosek o rejestrację znaku towarowego „Twitter”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Jadeitowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Jadeitowy
0 zł
4599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
-10.99 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Advertisement

Startup, który rzucił wyzwanie Elonowi Muskowi, nie wziął się znikąd. Za wnioskiem stoi Stephen Coates, były prawnik Twittera ds. znaków towarowych, który obecnie pełni funkcję głównego radcy prawnego w Operation Bluebird i prowadzi małą kancelarię prawniczą. W dokumentach złożonych w urzędzie Operation Bluebird twierdzi, że X Corp wyeliminował markę Twitter ze swoich produktów, usług oraz marketingu. Jako dowód przytaczana jest wypowiedź Elona Muska z 2023 roku, zamieszczona na portalu X, w której zapowiedział on, że firma pożegna się z marką Twitter i, stopniowo, ze „wszystkimi ptakami”.

Musk kupił Twittera w 2022 roku za 44 miliardy dolarów, po czym przeprowadził rebranding serwisu na X. Obecnie platforma nie używa już słynnego logo z niebieskim ptaszkiem, a jej adres internetowy został przeniesiony z twitter.com na x.com.

Stephen Coates w swoim oświadczeniu określił sprawę jako prostą, wskazując, że X zaprzestał komercyjnego wykorzystywania znaku Twitter. Sytuację komplikuje jednak fakt, że w ubiegłym roku X Corp uzyskał odnowienie rejestracji znaku towarowego Twitter, mimo że go nie używa.

Zobacz: Musk mści się na Komisji Europejskiej. Ogromna kara w tle

Czy dawny Twitter ma szansę na powrót?

Informacje o działaniach Operation Bluebird wzbudziły nadzieję dawnych fanów Twittera, sprzed epoki X. Platforma w rękach Elona Muska wyraźnie się zmieniła, a spora część jej użytkowników krytykuje ją za skrajne upolitycznienie, niekontrolowaną działalność fałszywych kont, rozsiewanie fake newsów i propagandy autorytarnych państw, w których X... jest zakazany lub w pełni kontrolowany.

Od przejęcia znaku towarowego do stworzenia realnej alternatywy dla platformy Elona Muska jest jednak daleko. Nawet Bluesky, skupiający użytkowników tęskniących za dawnym Twitterem, po burzliwym okresie rozkwitu kilka miesięcy temu (w sumie zarejestrowało się 40 mln kont), traci zainteresowanie, a obecnie aktywnie korzysta z niego około 3,5 miliona użytkowników.

Image
telepolis
Twitter elon musk BlueSky platforma x Operation Bluebird
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock
Źródła tekstu: Reuters