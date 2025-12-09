Musk mści się na Komisji Europejskiej. Ogromna kara w tle
Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Telepolis, należący do Elona Muska X otrzymał karę od Komisji Europejskiej. Mowa o niebagatelnej kwocie 120 milionów euro.
Sprawa dotyczy niezgodnego z prawem unijnym wykorzystania znanego dla platformie X "niebieskiego znaczka". Według Komisji Europejskiej X przyznaje znaczek, oznaczający weryfikację konta, która jednocześnie budzi zaufanie użytkowników, bez prawdziwej weryfikacji. Tym samym osoby korzystające z portalu narażone są na oszustwa pochodzące z rzekomo zweryfikowanych kont.
"Unia Europejska powinna zostać rozwiązana"
Amerykańskiemu miliarderowi oczywiście kara się mocno nie spodobała. W jednym ze swoich wpisów na platformie powiedział nawet, że "Unia Europejska powinna zostać rozwiązana".
Tymczasem, pracownicy X zdecydowali się na zablokowanie konta reklamowego Komisji Europejskiej na portalu. Przedstawiciel działu social media portalu, Nikita Bier, oskarżył Komisję o łamanie zasad portalu poprzez błędne informowanie użytkowników o karze.
Wygląda na to, że uważacie, że zasady nie powinny dotyczyć waszego konta. Wasze konto reklamowe zostało zablokowane.
W odpowiedzi na zablokowanie konta reklamowe Komisji jej przedstawiciele zaznaczyli tylko w rozmowie z BBC News, że Komisja "zawsze korzysta z social mediów w dobrej wierze".
Kara nałożona przez Komisję nie jest pierwszą, jaka przytrafiła się portalowi Muska. W 2024 roku X zgodził się zapłacić 5 milionów euro, po zablokowaniu dostępu do serwisu w Brazylii. W poprzednim roku, portal został także ukarany kwotą około 400 tysięcy euro przez australijskie władze za brak współpracy w zakresie ochrony dzieci.