Musk mści się na Komisji Europejskiej. Ogromna kara w tle

Sprawa dotyczy niezgodnego z prawem unijnym wykorzystania znanego dla platformie X "niebieskiego znaczka". Według Komisji Europejskiej X przyznaje znaczek, oznaczający weryfikację konta, która jednocześnie budzi zaufanie użytkowników, bez prawdziwej weryfikacji. Tym samym osoby korzystające z portalu narażone są na oszustwa pochodzące z rzekomo zweryfikowanych kont.

"Unia Europejska powinna zostać rozwiązana"

Amerykańskiemu miliarderowi oczywiście kara się mocno nie spodobała. W jednym ze swoich wpisów na platformie powiedział nawet, że "Unia Europejska powinna zostać rozwiązana".

Tymczasem, pracownicy X zdecydowali się na zablokowanie konta reklamowego Komisji Europejskiej na portalu. Przedstawiciel działu social media portalu, Nikita Bier, oskarżył Komisję o łamanie zasad portalu poprzez błędne informowanie użytkowników o karze.

Wygląda na to, że uważacie, że zasady nie powinny dotyczyć waszego konta. Wasze konto reklamowe zostało zablokowane. ogłosił Bier na X.

W odpowiedzi na zablokowanie konta reklamowe Komisji jej przedstawiciele zaznaczyli tylko w rozmowie z BBC News, że Komisja "zawsze korzysta z social mediów w dobrej wierze".