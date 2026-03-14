Samsung ma nowy pomysł na telewizory. Będzie lepiej i taniej

QNED od Samsunga, czyli taniej i lepiej

Samsung wznowił prace nad technologią QNED, która jest samoemisyjna (podobnie jak OLED). W praktyce jest to połączenie nieorganiczne niebieskich LED-ów z warstwą kropek kwantowych, które emitują czerwone i zielone światło. W ten sposób niepotrzebny jest tu w ogóle panel LCD.

Warto podkreślić, że LG wydał wcześniej telewizory nazywane QNED, ale nie była to prawdziwa technologia QNED, gdyż właśnie te modele były po prostu konwencjonalnymi modelami LCD.

Koreański gigant opracowywał technologię QNED od dłuższego czasu, ale projekt wstrzymano w okolicach 2022-23 r. Jak podaje dziennik ETNews, prace nad QNED wznowiono w 2025 r. Wcześniej występowały problemy z ułożeniem LED-ów i uzyskaniem jednolitego oświetlenia i koloru. Najwidoczniej te przeszkody udało się już przezwyciężyć.

Technologia QNED jest podobna do QD-OLED w kwestii tego, że tu również kropki kwantowe przetwarzają światło niebieskie na światło czerwone i zielone. Co te technologie odróżnia to rodzaj diod LED - w QNED są one nieorganiczne (nanopręty), a w QD-OLED to organiczne LED-y (czyli OLED-y).

Według analiz branżowych QNED może być tańsze i prostsze w produkcji niż QD‑OLED, ponieważ zarówno niebieskie LED-y, jak i warstwa kropek kwantowych mogą być drukowane metodą druku atramentowego bezpośrednio na panelu. Co więcej, każdy piksel ma zawierać około dziesięciu miniaturowych LED-ów, co pozwala na precyzyjne sterowanie jasnością i kolorem.

Samsung Display rozwija QNED równolegle z:

QD‑OLED — już obecnym na rynku,

— już obecnym na rynku, EL‑QD (NanoLED) — przyszłą technologią, w której kropki kwantowe same pełnią rolę LED-ów,

— przyszłą technologią, w której kropki kwantowe same pełnią rolę LED-ów, oraz microLED, nad którym pracuje Samsung Electronics (choć tu koszty produkcji wciąż są ogromnym wyzwaniem).