Sprzęt

Sony z matrycą 200 Mpix. Trafi do Oppo i Samsunga

Sony w końcu kończy hegemonię Samsunga - do elitarnego klubu 200 Mpix dołączają nowe matryce Japończyków. Pierwsze telefony korzystające z nowości Sony na obudowach będą miały logo Oppo oraz Samsung.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:30
0
Ogromny sensor 1/1.1"

Z najnowszych doniesień wynika, że nadchodzący OPPO Find X9 Ultra zostanie wyposażony w główny aparat o rozdzielczości aż 200 Mpix. To olbrzymi skok względem dotychczasowego sensora 50 Mpix i potencjalna zmiana reguł gry, zwłaszcza dzięki dużym rozmiarom matrycy – 1/1.1”.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niemal calowa matryca umożliwia nie tylko zapisywanie ogromnej ilości szczegółów, ale także znacząco poprawiają jakość zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. Odpowiednio duża matryca to nie tylko liczba pikseli, ale również realna przewaga w praktycznym zastosowaniu.

Już nie Samsung?

Prawdziwym przełomem jest jednak informacja, że ten zaawansowany sensor ma być produkowany przez Sony. Do tej pory dominowały rozwiązania ISOCELL od Samsunga, zwłaszcza w topowych modelach tej firmy. Tymczasem plotki głoszą, że Sony stanie się dostawcą matrycy 200 Mpix także dla przyszłego Galaxy S26 Ultra.

Jeśli to się potwierdzi, będziemy świadkami przejścia od rywalizacji do współpracy – Samsung mógłby porzucić własny ISOCELL na rzecz produktu konkurencji. Nie brakuje jednak głosów sceptycyzmu. Część źródeł sugeruje, że Samsung może jednak pozostać przy własnej, ulepszonej wersji sensora ISOCELL HP2 w swoim przyszłym flagowcu.

Aktualnie Samsung jest jedynym producentem patryc 200 Mpix stosowanych w smartfonach. Pierwsze próby poczynił też OmniVision, który rozesłał już próbki matrycy OVB0B do producentów sprzętu, ale na rynek nie trafił jeszcze żaden telefon uzbrojony w tę matrycę. Co warto przy tym dodać, to mniejszy czujnik niż w przypadku Sony - 1/1.28".

Mniejsze są też dotychczasowe matryce 200 Mpix Samsunga. Najpopularniejsza matryca HP2 ma 1/1.3", HP3 jest mniejsza - 1/1.4", a dedykowany teleobiektywom sensor HP9 ma wielkość 1/1.4 cala i piksele 0,56 mikrometra.

telepolis
Zródła zdjęć: wł
Źródła tekstu: Android Headlines, oprac. wł