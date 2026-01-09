Te telefony w Play sprzedają się najlepiej. Rządzą trzy marki
Po Orange również Play podał garść informacji o smartfonach najchętniej kupowanych u operatora w 2025 roku. Zaskoczeń nie ma – rządzą Samsung, Apple i Xiaomi.
Niedawno Orange zrobił podsumowanie TOP5 najczęściej kupowanych smartfonów w 2025 roku. Teraz w ślad za pomarańczowym operatorem swoje zestawienie zamieścił fioletowy. Inaczej niż w Orange, Play podał pięć popularnych modeli, ale w kolejności alfabetycznej, nie wiadomo więc do końca, który z telefonów był zwycięzca.
Z listy widać jednak, że wybory klientów były podobne, jak w Orange. Najpopularniejsze telefony w Play (w kolejności alfabetycznej) to:
Jak podkreśla Play, w zestawieniu pojawiły się kolejne generacje serii Galaxy A oraz Redmi Note, które od lat regularnie zajmują wysokie miejsca w rankingach operatora. Modelami, które znalazły się też na liście Orange, są: Galaxy A56 i Redmi Note 14 Pro.
Z kolei w czołówce najchętniej kupowanych smartfonów z segmentu premium w Play w 2025 r. znalazły się (kolejność alfabetyczna):
- Apple iPhone 15 128 GB
- Apple iPhone 16 128 GB
- Apple iPhone 16 Pro 128 GB
- Samsung Galaxy S24 FE 128 GB
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB
W porównaniu do TOP5 w Orange, w klasie premium widać nieco większe zainteresowanie telefonami Apple. Modelami z wyższej półki cenowej, które znalazły się też na liście Orange, są: Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S24 FE oraz Samsung Galaxy S25 Ultra.