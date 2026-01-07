Te telefony w Orange sprzedają się najlepiej. Liczy się tylko jedna marka
Jakie smartfony najchętniej wybierali klienci Orange Polska? Wiemy już, które modele cieszyły się największą popularnością w 2025 roku.
Orange Polska stale dzieli się zestawieniami najpopularniejszych smartfonów, na które decydowali się klienci pomarańczowej sieci. Wojciech Jabczyński, rzecznik operatora, podzielił się na platformie X zestawieniem modeli najchętniej wybieranych w minionym roku.
Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że ranking obejmuje telefony dostępne w ofercie w sklepie operatora, więc nie jest to pełne odzwierciedlenie rynku. Z drugiej jednak strony Orange sprzedaje produkty największych marek i ich najpopularniejsze urządzenia.
Z nowego zestawienia wszystkich kategorii wynika, że w 2025 roku w Orange Polska najlepiej sprzedawały się smartfony:
Pierwsze miejsce średniopółkowego Galaxy A56 nie dziwi. To jedna z najpopularniejszych serii telefonów Samsunga, ceniona za świetny stosunek możliwości do ceny. W starszym zestawieniu za rok 2024 w Orange na pierwszym miejscu znalazł się Samsung Galaxy A55, więc jego następca również spodobał się klientom. Podobna analogia dotyczy drugiej pozycji – w 2024 roku był na niej Galaxy A15, rok później triumfował Galaxy A16.
Operator podsumował także osobno segment premium, w którym TOP5 wygląda tak:
- Apple iPhone 16 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB,
- Samsung Galaxy S24 FE 128 GB,
- Samsung Galaxy S25 128 GB,
- Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB.
W oczy rzuca się wyraźna przewaga Samsunga. Co prawda Apple ma w klasie premium pierwszą pozycję, ale to za mało, by mówić o wyrównanej walce. Dla przypomnienia w pomarańczowym zestawieniu za 2024 rok w TOP5 telefonów premium znalazły się aż cztery modele Apple (iPhone 15 5G, iPhone 15 Pro 5G, iPhone 15 Pro Max 5G i iPhone 13 5G). I choć pierwsze należało do Galaxy S23 FE 5G, to jednak walka była bardziej wyrównana. Tym razem jednak klienci Orange postawili przede wszystkim na Samsunga.