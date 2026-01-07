Sprzęt

Te telefony w Orange sprzedają się najlepiej. Liczy się tylko jedna marka

Jakie smartfony najchętniej wybierali klienci Orange Polska? Wiemy już, które modele cieszyły się największą popularnością w 2025 roku.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 07 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Te telefony w Orange sprzedają się najlepiej. Liczy się tylko jedna marka

Orange Polska stale dzieli się zestawieniami najpopularniejszych smartfonów, na które decydowali się klienci pomarańczowej sieci. Wojciech Jabczyński, rzecznik operatora, podzielił się na platformie X zestawieniem modeli najchętniej wybieranych w minionym roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że ranking obejmuje telefony dostępne w ofercie w sklepie operatora, więc nie jest to pełne odzwierciedlenie rynku. Z drugiej jednak strony Orange sprzedaje produkty największych marek i ich najpopularniejsze urządzenia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartring SAMSUNG Galaxy Ring 55mm Tytanowo-czarny
Smartring SAMSUNG Galaxy Ring 55mm Tytanowo-czarny
0 zł
1669.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 1669.82 zł
Apple Watch SE 3gen GPS + Cellular 44mm koperta z aluminium (północ) + pasek sportowy rozmiar M/L (północ) 2025
Apple Watch SE 3gen GPS + Cellular 44mm koperta z aluminium (północ) + pasek sportowy rozmiar M/L (północ) 2025
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Etui SAMSUNG Silicone Case do Samsung Galaxy S24 FE Miętowy EF-PS721CMEGWW
Etui SAMSUNG Silicone Case do Samsung Galaxy S24 FE Miętowy EF-PS721CMEGWW
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

Z nowego zestawienia wszystkich kategorii wynika, że w 2025 roku w Orange Polska najlepiej sprzedawały się smartfony:

Pierwsze miejsce średniopółkowego Galaxy A56 nie dziwi. To jedna z najpopularniejszych serii telefonów Samsunga, ceniona za świetny stosunek możliwości do ceny. W starszym zestawieniu za rok 2024 w Orange na pierwszym miejscu znalazł się Samsung Galaxy A55, więc jego następca również spodobał się klientom. Podobna analogia dotyczy drugiej pozycji – w 2024 roku był na niej Galaxy A15, rok później triumfował Galaxy A16.

Operator podsumował także osobno segment premium, w którym TOP5 wygląda tak:

W oczy rzuca się wyraźna przewaga Samsunga. Co prawda Apple ma w klasie premium pierwszą pozycję, ale to za mało, by mówić o wyrównanej walce. Dla przypomnienia w pomarańczowym zestawieniu za 2024 rok w TOP5 telefonów premium znalazły się aż cztery modele Apple (iPhone 15 5G, iPhone 15 Pro 5G, iPhone 15 Pro Max 5G i iPhone 13 5G). I choć pierwsze należało do Galaxy S23 FE 5G, to jednak walka była bardziej wyrównana. Tym razem jednak klienci Orange postawili przede wszystkim na Samsunga.

Image
telepolis
#Apple samsung xiaomi TOP5 iPhone 16 iphone 16 Pro Max najlepiej sprzedające się smartfony galaxy s25 ultra galaxy a56 Galaxy S24 FE Galaxy A16
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange, opr. własne