Te telefony w Orange sprzedają się najlepiej. Liczy się tylko jedna marka

Orange Polska stale dzieli się zestawieniami najpopularniejszych smartfonów, na które decydowali się klienci pomarańczowej sieci. Wojciech Jabczyński, rzecznik operatora, podzielił się na platformie X zestawieniem modeli najchętniej wybieranych w minionym roku.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że ranking obejmuje telefony dostępne w ofercie w sklepie operatora, więc nie jest to pełne odzwierciedlenie rynku. Z drugiej jednak strony Orange sprzedaje produkty największych marek i ich najpopularniejsze urządzenia.

Z nowego zestawienia wszystkich kategorii wynika, że w 2025 roku w Orange Polska najlepiej sprzedawały się smartfony:

Pierwsze miejsce średniopółkowego Galaxy A56 nie dziwi. To jedna z najpopularniejszych serii telefonów Samsunga, ceniona za świetny stosunek możliwości do ceny. W starszym zestawieniu za rok 2024 w Orange na pierwszym miejscu znalazł się Samsung Galaxy A55, więc jego następca również spodobał się klientom. Podobna analogia dotyczy drugiej pozycji – w 2024 roku był na niej Galaxy A15, rok później triumfował Galaxy A16.

Operator podsumował także osobno segment premium, w którym TOP5 wygląda tak: