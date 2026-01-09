Galaxy S26 Ultra z szybkim ładowaniem 60 W. Jest już nawet ładowarka

Podejście Samsunga do kwestii zasilania telefonów od lat wzbudza niezadowolenie fanów marki. Topowe smartfony Galaxy S przez długi czas oferowały moc ładowania 25 W jak średniaki, a wprowadzone w końcu 45 W (Galaxy S21 Ultra z 2021 r.) wydawało się szczytem możliwości Koreańczyków. Wygląda jednak na to, że po 5 latach Samsung odważy się wykonać kolejny krok.

Za nowymi doniesieniami stoi informator Ice Universe, który w serwisie X podzielił się szczegółami dotyczącymi specyfikacji energetycznej nadchodzącego smartfonu. Według jego źródeł Samsung Galaxy S26 Ultra ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 60 W. Nowy standard ma pozwolić na naładowanie akumulatora od 0 do 75% w zaledwie 30 minut. To zauważalny skok względem poprzednika, który przy wsparciu dla 45 W potrzebował około półtorej godziny na pełne uzupełnienie energii.

Jak podkreśla Ice Universe, są to wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych Samsunga, więc w codziennym użytkowaniu czas ten może się nieznacznie różnić w zależności od temperatury czy obciążenia urządzenia.

Te doniesienia nabierają sensu, gdy spojrzymy na ostatnie ruchy Koreańczyków na rynku akcesoriów. W grudniu Samsung po cichu wprowadza do sprzedaży nową ładowarkę sieciową EP-T6010NBEGWW o mocy właśnie 60 W. Z opisu wynika, że akcesorium powstało z myślą o smartfonach Galaxy. Ładowarka została wyceniona w przeliczeniu na około 220 zł, można już ją kupić w niektórych sklepach w Europie.

Ładowanie 60 W wydaje się sensownym kompromisem między szybkością odzyskiwania energii a bezpieczeństwem. Warto przypomnieć, że w chińskich smartfonach próg 60 W przekroczony został już w 2019 roku (pierwszy był Oppo Reno Ace), dziś nawet modele średniej klasy oferują 65 W, 80 W, a nawet coraz częściej 100 W. W modelach topowych standardem staje się już 120 W.

Niestety, wiele wskazuje na to, że ładowanie 60 W zarezerwowano wyłącznie dla najdroższego modelu w nadchodzącej serii Samsunga. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, podstawowy Galaxy S26 może pozostać przy leciwym standardzie 25 W, a model z plusem prawdopodobnie zatrzyma się na dotychczasowych 45 W.