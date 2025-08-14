Media Expert szokuje. Kupujesz i dostajesz do 2000 zł z powrotem

Zakup telewizora powinien być dobrze przemyślaną decyzją. To jeden z ten sprzętów, który zostanie z nami na lata. Dlatego warto dobrze się zastanowić i wybrać odpowiedni model. Media Expert aktualnie ułatwia ten wybór, bo oferuje cashback na urządzenia dwóch producentów — LG oraz TCL. Po kupnie telewizora możesz odzyskać nawet 2000 zł.

Cashback na telewizory LG

Jak działa cashback na telewizory LG? Zasady są bardzo proste. Po pierwsze, w trakcie trwania akcji (do 31.08.2025) musisz kupić jeden z promocyjnych modeli TV. Koniecznie zachowaj dowód zakupu i zarejestruj go na stronie www.strefalg.pl/promocja/inteligentny-cashback-tv w dniach od 1 sierpnia do 14 września 2025 roku. Następnie, po pozytywnej weryfikacji, otrzymasz zwrot środków na wskazany rachunek bankowy. Ten wyniesie, w zależności od kupionego telewizora, od 100 do nawet 1500 zł.

W ramach promocji dostępne są telewizory w różnych przedziałach cenowych. Ciekawie prezentują się między innymi:

LG 55G54LW – to 55-calowy telewizor z matrycą OLED, rozdzielczością 4K Ultra HD (3840 × 2160 pikseli), odświeżaniem 120 Hz oraz systemem webOS TV. Wyposażony jest w cztery złącza HDMI oraz trzy USB. Obsługuje też Wi-Fi, Bluetooth, LG Sound Sync oraz LG ThinQ. To w tym momencie jeden z najciekawszych telewizorów na rynku. Kosztuje on 9999 zł, ale w ramach promocji otrzymacie za niego cashback w wysokości aż 1500 zł.

LG 65QNED86A6A – to 65-calowy telewizor ze świetną matrycą Mini LED. Model ten oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD oraz odświeżanie aż 144 Hz, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w duecie z konsolą nowej generacji. Oczywiście nie brakuje tutaj też bogatego w aplikacje system webOS TV, a do tego też bezprzewodowego internetu Wi-Fi czy też Bluetooth. Telewizor obsługuje HDR w trzech standardach: Dolby Vision, HDR10 oraz HLG. Cena to zaledwie 4399 zł, a cashback wynosi 300 zł.

LG 75NANO81A6A – to propozycja dla kogoś, kto nie chce wydawać dużo, a jednocześnie szuka dużego telewizora. W tym przypadku mówimy o modelu o przekątnej aż 75 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD, która jest już dzisiaj standardem. Urządzenie oferuje wszystko to, co dzisiaj najważniejsze w telewizorze, czyli: system webOS TV, trzy złącza HDMI, dwa proty USB, Wi-Fi, Bluetooth, obsługę HDR, wszystkie najważniejsze tunery telewizyjne czy też wsparcie dla ALL (Auto Low Latency). Cena wynosi 4299 zł, ale cashback to 500 zł.

Pełną listę modeli LG, dostępnych w ramach promocji cashback, znajdziesz na stronie Media Expert.

Cashback na telewizory TCL

Jednocześnie do 31 sierpnia trwa też promocja cashback na telewizory marki TCL. Zasady są podobne. Przede wszystkim musisz kupić jeden z modeli dostępnych w ramach promocji. Następnie, na stronie sklepu, który bierze udział w akcji lub w porównywarce cenowej, musisz zamieścić opinię na minimum 100 znaków z hashtagiem #nowosci2025. Zrób zrzut ekranu opinii, a następnie dodaj go w formularzu zgłoszeniowym na stronie tcl-promocje.pl/backtoschool. Po pozytywnej weryfikacji pieniądze dostaniesz na podany w zgłoszeniu numer konta.

TCL daje od 100 do nawet 2000 zł cashbacku. Wśród dostępnych modeli telewizorów warto zwrócić uwagę między innymi na:

TCL 85P79K – to prawdziwy kolos o przekątnej aż 85 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD. Telewizor wyposażony jest w wysokiej jakości matrycę QLED oraz system operacyjny Google TV z dostępem do setek, a nawet tysięcy aplikacji. Obsługuje HDR w standardzie Dolby Vision, HDR10, HDR10+ oraz HLG. Nie brakuje też Wi-Fi, DLNA, Bluetooth czy też TCL Game Master, czyli rozwiązania dedykowanego graczom. Pomimo tak dobrych parametrów cena wynosi zaledwie 5499 zł, a do tego dochodzi 400 zł cashbacku.

TCL 65C69K – to telewizor w chyba najpopularniejszym aktualnie rozmiarze 65 cali, który doskonale pasuje do większości dzisiejszych mieszkań. Oprócz standardowej rozdzielczości 4K Ultra HD oferuje on też odświeżanie 144 Hz, co w połączeniu z TCL Game Master czyni go doskonałą propozycją dla graczy. Producent nie zapomniał też o systemie Smart TV - w tym wypadku to Google TV, czyli taki Android dla telewizorów. Co ważne, mamy tu do czynienia z bardzo dobrą matrycę QD-Mini LED ze świetnym odwzorowaniem kolorów i głęboką czernią. Za ten telewizor trzeba zapłacić 3999 zł, a cashback w ramach promocji to 400 zł.

TCL 75C7K – ostatnia propozycja w ramach promocji cashback na telewizory TCl to 75-calowy model z matrycą QD-Mini LED. Oferuje on mniej więcej to samo, co poprzednicy, czyli: rozdzielczość 4K Ultra HD, odświeżanie 144 Hz, system operacyjny Google TV, TCL Game Master, a także obsługę Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ oraz HLG. To świetny, a jednocześnie stosunkowo niedrogi telewizor, ponieważ pomimo imponującej specyfikacji kosztuje 5999,99 zł. Cashback za ten model wynosi 500 zł.

Wszystkie modele telewizorów TCL w ramach promocji cashback znajdziesz na stronie Media Expert.