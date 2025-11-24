Telewizja i VoD

Pakiet CANAL+ o 30% taniej. Black Week dla fanów sportu

CANAL+ przygotował promocję dla fanów sportu na Black Week. Tylko w dniach 24-30 listopada użytkownicy serwisu streamingowego CANAL+ mogą zamówić pakiet CANAL+ SUPER SPORT aż o 30 % taniej – za 48 zł/miesięcznie. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pakiet CANAL+ o 30% taniej. Black Week dla fanów sportu

Kto się skusi, dzięki tej ofercie przez 12 miesięcy zapewni sobie stałą cenę subskrypcji za 48 zł (cena po rabacie 5 zł/mies. za zgody marketingowe). W regularnej ofercie pakiet CANAL+ SUPER SPORT kosztuje 69 zł/miesięcznie i tyle trzeba będzie płacić, gdy minie 12 miesięcy z promocyjną ceną. Co jednak równie ważne, subskrypcję z promocji Black Week można zakończyć w dowolnym momencie, ale trzeba pamiętać, że po rezygnacji nie będzie już możliwości powrotu do obniżonej stawki. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Pakiet CANAL+ o 30% taniej. Black Week dla fanów sportu

W ramach pakietu CANAL+ SUPER SPORT w serwisie streamingowym CANAL+ można zapewnić sobie dostęp m.in. do: UEFA Champions League, angielskiej Premier League i PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 50GR8465E 50" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SHARP 50GR8465E 50" QLED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telewizor SONY XR-77A95L 77" OLED 4K 120Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SONY XR-77A95L 77" OLED 4K 120Hz Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
17999 zł - najniższa cena
Kup teraz 17999 zł
Telewizor SHARP 65HP6765E 65" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 65HP6765E 65" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement

Co zapewnia pakiet CANAL+ SUPER SPORT?

Promocyjny pakiet powinien zainteresować fanów sportu. w CANAL+ SUPER SPORT znajdziemy m.in.:

  • 100% meczów UEFA Champions League, Premier League i PKO Bank Polski Ekstraklasy – subskrybenci pakietu mogą oglądać na żywo wszystkie spotkanie UEFA Champions League, angielskiej Premier League oraz PKO Bank Polski Ekstraklasy.
  • LaLiga EA SPORTS – wybrane mecze ligi hiszpańskiej, w tym El Clásico, transmitowane są na sportowych antenach CANAL+.
  • MMA na najwyższym poziomie: regularne gale KSW i FEN są dostępne bez dodatkowych opłat dla subskrybentów pakietu.
  • WTA Tour – 50 turniejów i około 800 meczów rocznie do końca 2026 roku. Fani tenisa mogą śledzić m.in. występy Igi Świątek i innych gwiazd.

Serwis streamingowy CANAL+ umożliwia pasjonatom sportu wygodne i elastyczne śledzenie ulubionych wydarzeń na dowolnym ekranie: Smart TV, telefonie, tablecie i komputerze.

Image
telepolis
black friday canal plus black week CANAL+ SUPER SPORT CANAL+
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, CANAL+
Źródła tekstu: CANAL+