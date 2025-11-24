Pakiet CANAL+ o 30% taniej. Black Week dla fanów sportu

Kto się skusi, dzięki tej ofercie przez 12 miesięcy zapewni sobie stałą cenę subskrypcji za 48 zł (cena po rabacie 5 zł/mies. za zgody marketingowe). W regularnej ofercie pakiet CANAL+ SUPER SPORT kosztuje 69 zł/miesięcznie i tyle trzeba będzie płacić, gdy minie 12 miesięcy z promocyjną ceną. Co jednak równie ważne, subskrypcję z promocji Black Week można zakończyć w dowolnym momencie, ale trzeba pamiętać, że po rezygnacji nie będzie już możliwości powrotu do obniżonej stawki.