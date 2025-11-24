Pakiet CANAL+ o 30% taniej. Black Week dla fanów sportu
CANAL+ przygotował promocję dla fanów sportu na Black Week. Tylko w dniach 24-30 listopada użytkownicy serwisu streamingowego CANAL+ mogą zamówić pakiet CANAL+ SUPER SPORT aż o 30 % taniej – za 48 zł/miesięcznie.
Kto się skusi, dzięki tej ofercie przez 12 miesięcy zapewni sobie stałą cenę subskrypcji za 48 zł (cena po rabacie 5 zł/mies. za zgody marketingowe). W regularnej ofercie pakiet CANAL+ SUPER SPORT kosztuje 69 zł/miesięcznie i tyle trzeba będzie płacić, gdy minie 12 miesięcy z promocyjną ceną. Co jednak równie ważne, subskrypcję z promocji Black Week można zakończyć w dowolnym momencie, ale trzeba pamiętać, że po rezygnacji nie będzie już możliwości powrotu do obniżonej stawki.
W ramach pakietu CANAL+ SUPER SPORT w serwisie streamingowym CANAL+ można zapewnić sobie dostęp m.in. do: UEFA Champions League, angielskiej Premier League i PKO Bank Polski Ekstraklasy.
Co zapewnia pakiet CANAL+ SUPER SPORT?
Promocyjny pakiet powinien zainteresować fanów sportu. w CANAL+ SUPER SPORT znajdziemy m.in.:
- 100% meczów UEFA Champions League, Premier League i PKO Bank Polski Ekstraklasy – subskrybenci pakietu mogą oglądać na żywo wszystkie spotkanie UEFA Champions League, angielskiej Premier League oraz PKO Bank Polski Ekstraklasy.
- LaLiga EA SPORTS – wybrane mecze ligi hiszpańskiej, w tym El Clásico, transmitowane są na sportowych antenach CANAL+.
- MMA na najwyższym poziomie: regularne gale KSW i FEN są dostępne bez dodatkowych opłat dla subskrybentów pakietu.
- WTA Tour – 50 turniejów i około 800 meczów rocznie do końca 2026 roku. Fani tenisa mogą śledzić m.in. występy Igi Świątek i innych gwiazd.
Serwis streamingowy CANAL+ umożliwia pasjonatom sportu wygodne i elastyczne śledzenie ulubionych wydarzeń na dowolnym ekranie: Smart TV, telefonie, tablecie i komputerze.