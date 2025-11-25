Stacja zasilania z funkcją UPS i możliwością rozbudowy. ECOFLOW River 3 Plus za jedyne 999 zł

ECOFLOW River 3 Plus jest ciekawą formą stacji zasilania z potencjałem na dalszą rozbudowę. A to dzięki temu, że można do niej podłączyć dodatkowy akumulator. Tym samym może ona nam służyć jako mały i lekki magazyn energii np jako UPS z czasem przełączenia 10 ms, a po zakupie i podłączeniu dodatkowego modułu jako jej sensowny zapas.

ECOFLOW River 3 Plus

To jedna z bardziej kompaktowych stacji. Oferuje ona w standardzie 286 Wh przy wadze 4,1 kg. Może ona przy okazji dostarczyć do 600 W mocy, co oczywiście nie obsłuży kuchenki indukcyjnej, ale poradzi sobie już z większością PC-tów. Znajdziemy w niej 3 gniazda AC, gniazdo zapalniczki 12,6 V o mocy do 126 W, port USB-C o mocy 100 W i dwa gniazda USB-A o łącznej mocy 24 W.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu ogniw LiFePO4 może ona przetrwać do 3000 cykli ładowania bez spadku pojemności poniżej 80% oraz jej żywotność jest szacowana na około 10 lat. Natomiast dzięki spełnianiu normy IP54 jest w stanie nawet znieść deszcz w przypadku zasilania czegoś na zewnątrz. Ma także wytrzymywać upadki do 1,5 metra, chociaż oczywiście nie rzucałbym nią.

Możemy ją ładować przez gniazdo zapalniczki z samochodu podczas jazdy, a także z gniazda AC w domu. Nie zabrakło także złącza na panele fotowoltaiczne. A wszystko to za jedyne 999 zł.