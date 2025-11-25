Płatności bezgotówkowe

Płatność BLIK-iem w znanej aplikacji. Zapłacimy "po naszemu"

Airbnb w końcu dało nam możliwość płacenia za pomocą BLIK-a. I o to chodziło. W końcu będziemy mogli zapłacić tak, jak lubimy najbardziej. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Płatność BLIK-iem w znanej aplikacji. Zapłacimy "po naszemu"

BLIK sprawi, że zapłacisz intuicyjnie i szybciej

Od teraz, użytkownicy Airbnb w Polsce mogą korzystać z usługi BLIK, który jest najpopularniejszą w naszym kraju formą płatności mobilnej. Statystyki wyraźnie mówią, że BLIK z 20 milionami aktywnych użytkowników jest wiodącym systemem płatności w Polsce i jedną z najbardziej zaufanych metod płatności cyfrowych. Co to oznacza w praktyce? Na pewno mniej stresu i nerwowości podczas sprawdzania salda i walki z odrzuconą płatnością. Od tej pory za noclegi będziemy mogli płacić równie wygodnie jak za zakupy w sklepach internetowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki wprowadzeniu BLIK-a na tej platformie, rezerwowanie pobytów na całym świecie stanie się wygodniejsze także i dla nas. I nieważne zupełnie, czy będziemy chcieli opłacić pobyt w górskiej chatce w Tatrach, czy domek w Tajlandii, czy też apartament we Włoszech. Wszystko to ułatwi nam BLIK. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon VIVO V50 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Czarny
-250.99 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1949 zł
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
Smartfon VIVO Y19s 8/256GB 6.68" 90Hz Czarny
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Fioletowy
Smartfon VIVO V50 Lite 8/256GB 6.77" 120Hz Fioletowy
-50.99 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Advertisement

Skorzystają wszyscy

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "po okresie stopniowego wdrażania każdy polski użytkownik może już opłacać rezerwację za pomocą BLIKA". To nie tylko wygoda, ale fakt ten świadczy o zaangażowaniu platformy Airbnb w polski rynek. 

Polski rynek ma dla nas ogromny potencjał, a ta integracja to ważny krok, by zaoferować naszym polskim gościom jeszcze wygodniejsze korzystanie z naszych usług poprzez znaną i lubianą metodę płatności.

stwierdza Kathrin Anselm, General Manager na Europę Środkową i Wschodnią w Airbnb. 
Image
telepolis
airbnb BLIK jak działa aplikacja BLIK kod blik airbnb nowe funkcje
Zródła zdjęć: Prathankarnpap / Shutterstock
Źródła tekstu: Blik