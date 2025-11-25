Płatność BLIK-iem w znanej aplikacji. Zapłacimy "po naszemu"

BLIK sprawi, że zapłacisz intuicyjnie i szybciej

Od teraz, użytkownicy Airbnb w Polsce mogą korzystać z usługi BLIK, który jest najpopularniejszą w naszym kraju formą płatności mobilnej. Statystyki wyraźnie mówią, że BLIK z 20 milionami aktywnych użytkowników jest wiodącym systemem płatności w Polsce i jedną z najbardziej zaufanych metod płatności cyfrowych. Co to oznacza w praktyce? Na pewno mniej stresu i nerwowości podczas sprawdzania salda i walki z odrzuconą płatnością. Od tej pory za noclegi będziemy mogli płacić równie wygodnie jak za zakupy w sklepach internetowych.

Dzięki wprowadzeniu BLIK-a na tej platformie, rezerwowanie pobytów na całym świecie stanie się wygodniejsze także i dla nas. I nieważne zupełnie, czy będziemy chcieli opłacić pobyt w górskiej chatce w Tatrach, czy domek w Tajlandii, czy też apartament we Włoszech. Wszystko to ułatwi nam BLIK.

Skorzystają wszyscy

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "po okresie stopniowego wdrażania każdy polski użytkownik może już opłacać rezerwację za pomocą BLIKA". To nie tylko wygoda, ale fakt ten świadczy o zaangażowaniu platformy Airbnb w polski rynek.