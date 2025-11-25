To nie żart. Pancerny tablet z LTE może być Twój za 599 zł

Oczywiście, to nie jest sprzęt dla każdego. Świetnie się jednak sprawdza u osób, które pracują w trudnych warunkach, na przykład jako tablet do warsztatu, czy na podwórko. A także jako sprzęt, który zabieramy ze sobą na wakacje nad wodę, czy na ryby, lub na wycieczkę do lasu. Ot, elektronika, o którą nie musimy się martwić, nawet jeśli wpadnie nam do wody, lub zaskoczy nas ulewa. Sam mam pancerny tablet od Samsunga, używam go, chociaż od narodzin Syna mniej intensywnie i uważam go za rozwiązanie niemal idealne przy bardziej aktywnych zadaniach.

OUKITEL RT3 Pro LTE

Rzecz w tym, że za swój pancerny, 8-calowy tablet zapłaciłem 2 lata temu ponad 2000 złotych. Dużo, ale przetrwał on naprawdę sporo. Na szczęście dziś można mieć sprzęt może i mniej wydajny, ale równie pancerny za 599 zł. Mowa tu rzecz jasna o OUKITEL RT3 Pro LTE. Tablet ten oferuje 8-calowy ekran Full HD, a jego sercem jest MediaTek Helio G81 wspierany przez 4 GB RAM. Na dane znajdziemy natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej.

Jednak to raczej nie te parametry przykuwają uwagę, a obecność LTE i odporność na pył i kurz w ramach normy IP69K, czyli najwyższej możliwej formy ochrony przed pyłem i kurzem. To jednak nie koniec niespodzianek. Oczywiście, wsparcie dla wszystkich liczących się systemów nawigacji satelitarnej to coś, czego można by się spodziewać po takim sprzęcie. Znajdziemy tu jednak również NFC ze wsparciem dla płatności oraz możliwość wykonywania połączeń telefonicznych. Tym samym od biedy można go używać także jako dużego smartfona. A to wszystko za jedyne 599 zł.