Największy hit z x-komu za pół ceny. Zostało 439 sztuk

A raczej pozornie wszystko. Silver Monkey Powerbank 20.000 mAh 100 W to idealny powerbank do laptopa z przynajmniej kilku powodów. Pierwszym jest jego pojemność. 20 000 mAh przekłada się na 74 Wh. To przy sprawności ładowania na poziomie 20%, daje nam około 60 Wh energii. Tym samym naładujemy nim do pełna typowego laptopa. Natomiast moc na poziomie 100 W sprawia, że cały proces przebiegnie równie szybko, jak przy ładowarce sieciowej. Rzecz jasna zasada ta nie tyczy się laptopów gamingowych, czy nadających się do roli potężnej stacji roboczej.

To jednak można powiedzieć o wielu powerbankach tego typu. Tym, co wyróżnia Silver Monkey Powerbank 20.000 mAh 100 W jest jego budowa. Urządzenie jest zwyczajnie płaskie. Tym samym bez problemu zmieści się do torby, obok laptopa nie odstając od urządzenia. Taką konstrukcję o wiele łatwiej także spakować, na przykład do bagażu podręcznego na lotnisku. I tak, można go zabrać do samolotu: typowy limit linii lotniczych wynosi do 100 Wh. A wszystko to za jedyne 124,99 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja potrwa jedynie do 22:00, lub do wyczerpania zapasów. A z 1000 sztuk zostało obecnie 439. Przynajmniej w momencie pisania tekstu.