Huawei z promocjami na Black Friday. Taniej zegarki i nie tylko

Warto się pospieszyć, ponieważ promocyjna oferta Huawei obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 1 grudnia.

Spośród promocji dostępnych wyłącznie na Huawei.pl uwagę przyciąga propozycja dla fanów mobilnej fotografii. Huawei Pura 70 Pro (12 GB/512 GB) w kolorze białym dostępny jest teraz za 2999 zł (najniższa cena z 30 dni: 3299 zł). W zestawie kupujący otrzymują 6-miesięczną ochronę ekranu, a za 159 zł mogą dobrać słuchawki Huawei FreeBuds SE 4.

Jedynie na Huawei.pl można również upolować tablet z matowym ekranem. Huawei MatePad Pro 12.2” PaperMatte (12/512 GB) dostępny jest teraz za 2999 zł (cena z 30 dni: 3099 zł). W prezencie producent dorzuca rysik M-Pencil oraz słuchawki Huawei FreeBuds 5 oraz Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. W zestawie dostępna jest także ładowarka Huawei SuperCharge 100 W za 149 zł.

W sklepie Huawei.pl nie zabrakło też promocji na zegarki – także w wersjach z dodatkowymi paskami. Wszystkie smartwatche z serii Watch GT 4/5, Watch FIT 3/4, oraz Watch 5 zyskały dodatkowy pasek w prezencie. Huawei Watch GT 4 46 mm Green kosztuje obecnie 499 zł (najniższa cena z 30 dni: 499 zł) i zawiera w zestawie pasek fluoroelastomerowy. Kupujący mogą także dobrać sportowe słuchawki Huawei FreeArc za 279 zł.

W ofercie dostępne są również nowsze modele z serii GT 5 oraz FIT 3:

Huawei Watch GT 5 41 mm Blue – 749 zł (cena z 30 dni: 899 zł), z paskiem fluoroelastomerowym w prezencie. Do zegarka można dobrać Huawei FreeArc za 279 zł.

41 mm Blue – (cena z 30 dni: 899 zł), z paskiem fluoroelastomerowym w prezencie. Do zegarka można dobrać Huawei FreeArc za 279 zł. Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active Color Edition – 1199 zł (cena z 30 dni: 1399 zł), również z paskiem fluoroelastomerowym i możliwością dokupienia Huawei FreeArc za 279 zł.

46 mm Active Color Edition – (cena z 30 dni: 1399 zł), również z paskiem fluoroelastomerowym i możliwością dokupienia Huawei FreeArc za 279 zł. Huawei Watch FIT 3 Zielony za 429 zł (cena z 30 dni: 499 zł), z paskiem fluoroelastomerowym i opcją dobrania Huawei FreeArc za 279 zł.

W promocji znalazły się także otwarte słuchawki Huawei FreeClip (Różowe złoto), które aktualnie kosztują 549 zł (cena z 30 dni: 549 zł), a nabywca otrzymuje wraz z nimi w prezencie opaskę sportową Huawei Band 10 oraz usługę wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki.