Huawei ma dla Ciebie prezent. Odbierzesz go w Media Expert

Jeśli na chwilę pominąć pogodę za oknem, to generalnie w powietrzu coraz mocniej czuć bożonarodzeniową atmosferę. W sklepach pojawił się świąteczny asortyment, w radiu coraz częściej można usłyszeć znane i lubiane All I Want for Christmas na zmianę z Last Christmas, a Huawei rozdaje prezenty.

Tak, tak – Huawei. Tym razem to chiński producent postanowił wcielić się w rolę Świętego Mikołaja i ma dla Was bardzo fajny prezent. Kupując w Media Expert smartwatcha Huawei Watch Ultimate 2 gratis dostajecie słuchawki Huawei FreeClip.

Huawei Watch Ultimate 2 – smartwatch dla szukających wrażeń

Dlaczego ta oferta jest taka atrakcyjna? Bo dostajemy dwa idealnie uzupełniające się produkty. Przede wszystkim sam Huawei Watch Ultimate 2 to smartwatch, obok którego najzwyczajniej w świecie trudno przejść obojętnie. Model z absolutnie najwyższej półki, który przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Przede wszystkim wypadałoby zacząć od tego, że to sprzęt, który naprawdę fenomenalnie wygląda. Huawei Watch Ultimate 2 inspirowany jest tradycyjnymi zegarkami mechanicznymi, które całkiem sprawnie imituje. Także pod względem wykonania to czysty luksus. Dość powiedzieć, że w konstrukcji koperty wykorzystano połączenie ciekłego metalu i szkła szafirowego, a więc materiałów najwyższej klasy. Dzięki temu zegarek świetnie się prezentuje i nie da się tak łatwo zniszczyć podczas codziennego używania.

To ostatnie jest o tyle istotne, że zarówno specyfikacja, jak i funkcjonalność Huawei Watch Ultimate 2 prowokują do aktywnego spędzania czasu. Nie mówimy tu przy tym o aktywności pokroju porannego joggingu (choć to też), ale sportach naprawdę wyczynowych.

Lubicie nurkować? Huawei Watch Ultimate 2 zabierzecie ze sobą na głębokość nawet 150 m. Dodatkowo pod wodą możecie go wykorzystać do komunikacji ze swoim partnerem oraz korzystać ze wskazówek i ostrzeżeń, w tym np. o zbyt szybkim wynurzaniu. Z kolei na lądzie dostajecie szczegółowe statystyki na temat wszystkich swoich sesji nurkowych.

Ale to oczywiście zegarek nie tylko dla osób, które lubią spędzać czas pod wodą. To także świetne akcesorium dla osób zakochanych w górach, które lubią długie wędrówki i przyda im się GPS na nadgarstku. To kompan osób trenujących na siłowni, które docenią zaawansowany zestaw sensorów śledzących naszą aktywność oraz ponad 100 różnych trybów sportowych. Wreszcie to idealny sprzęt dla każdego, kto dba o swoje zdrowie i chciałby móc śledzić nie tylko samo tętno, ale także EKG oraz inne parametry, które powinny zwrócić naszą uwagę.

No i pisząc „dla każdego” naprawdę mam to na myśli. Huawei Watch Ultimate 2 współpracuje z większością smartfonów dostępnych na rynku, niezależnie od tego, czy pracują pod kontrolą systemu Android, czy iOS. Inna rzecz, że mając go na ręce, po sam telefon będziecie pewnie sięgali dużo rzadziej, m.in. ze względu na wbudowaną obsługę kart eSIM oraz połączeń głosowych.

Huawei FreeClip – prezent, z którym chce się wychodzić z domu

Natomiast jeśli chodzi o dodawane w prezencie słuchawki Huawei FreeClip, to także jest to sprzęt niczego sobie. Ich główny atut widać zresztą już na pierwszy rzut oka – są niepodobne do absolutnie niczego, co znajdziecie w sklepach. Jeśli chcecie się wyróżnić z tłumu, to z tym gadżetem macie to jak w banku.

Aczkolwiek inna sprawa, że ten niecodzienny design to nie jest taka zwykła pokazówka. Huawei FreeClip zaprojektowano w taki sposób, by zapewniać użytkownikom maksymalny komfort podczas odsłuchu. Szczególnie osoby, które zawsze były na bakier z tradycyjnymi „pchełkami” powinny dać im szansę. Całkiem możliwe, że znajdziecie w nich rozwiązanie wszystkich Waszych dotychczasowych bolączek.

Huawei FreeClip nie trzeba wkładać do kanału słuchowego, są superlekkie (5,6 g) i według informacji producenta - powinny pasować do każdego kształtu ucha. No i nie odcinają nas od dźwięków otoczenia, co potrafi być bardzo istotne podczas uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Wiecie – takiej, do której stworzony został Huawei Watch Ultimate 2.

Jak skorzystać z oferty?

To co zrobić, żeby załapać się na słuchawki Huawei FreeClip w prezencie? Przede wszystkim musicie odwiedzić stronę Media Expert i dodać do swojego koszyka jeden z wariantów zegarka Huawei Watch Ultimate 2. W następnym kroku będziecie mogli dodać do zestawu swój prezent, a potem to już z górki: kończymy składać zamówienie, czekamy na paczkę i cieszymy się z nowych gadżetów.

Promocja trwa do 28.12.2025 lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie szczegóły akcji znajdziecie na stronie Media Expert. Ewentualnie wystarczy, że klikniecie w link poniżej, by przenieść się bezpośrednio na stronę promocji.