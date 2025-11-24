Sprzęt

To już pewne. Ceny układów AMD pójdą w górę

To nie jest dobry moment na składanie nowego zestawu komputerowego. Najpierw podrożały pamięci RAM, a teraz pora na kolejne podzespoły.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI)
0
Od jakiegoś czasu plotkowało się, że czeka nas podwyżka cen kart graficznych. Doniesienia te urealnił niedawny komunikat firmy PowerColor, a teraz mówią o tym również inne źródła. Czerwoni poinformowali partnerów o zwiększeniu cen za wszystkie GPU o około 10%.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA również planuje podnieść ceny GeForce RTX 5000

Powodem oczywiście jest niedobór pamięci DRAM, a więc również kości GDDR6 i GDDR7 wykorzystywanych w kartach graficznych. Ten zaś to efekt szaleństwa na sztuczną inteligencję, gdzie modernizowane oraz dopiero powstające centra danych skupują z rynku wszystko jak leci.

Popyt jest tak duży, że najwięksi producenci - czyli Samsung, SK hynix i Micron, nie nadążają z produkcją. Koreańczycy co prawda zapowiedzieli już zwiększenie mocy przerobowych, ale to może być wciąż zbyt mało. Mówi się, że niedobory potrwają przynajmniej do 2027 roku.

Nowe ceny kart graficznych zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Co ważne, to druga taka korekta AMD w ostatnim czasie - wcześniejsza miała miejsce w październiku. NVIDIA podobno również szykuje się do podwyżek, ale na razie nie wystosowała oficjalnego komunikatu. To też podobno powód opóźnienia serii GeForce RTX 5000 SUPER.

telepolis
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: UDN, TechPowerUP, oprac. własne