AMD z ważnym komunikatem. Wszystkie ceny w górę
Niestety, plotki okazały się prawdą. Po drogich modułach RAM i nośnikach półprzewodnikowych przyszła pora na karty graficzne.
Kilka dni temu informowaliśmy Was, że NVIDIA oraz AMD szykują się do podwyżek cen za swoje najnowsze karty graficzne - GeForce RTX 5000 oraz Radeon RX 9000. Miałoby to być spowodowane niedoborem pamięci DRAM na rynku - również GDDR7 i GDDR6, a tym samym ich wysokimi cenami. I wygląda na to, że Czerwoni wprowadzają już te zmiany w życie.
NVIDIA planuje identyczny krok na początku 2026 roku
Na chińskim forum Board Channels, zrzeszającym nie tylko entuzjastów PC, ale również pracowników największych firm jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne, pojawiła się informacja, że AMD rozesłało komunikat do partnerów o natychmiastowej podwyżce cen. Co ciekawe to podobno druga podwyżka - pierwsza, mniejsza miała miejsce już w okolicach października.
Podwyżki cen mają dotyczyć nie tylko układów konsumenckich, ale również rozwiązań profesjonalnych. Mowa o seriach AMD Radeon Pro dla stacji roboczych i AMD Instinct do serwerów.
Oczywiście nie ma co tutaj winić AMD (czy NVIDII planującej podobny krok na początek 2026 roku). Problemem jest szaleństwo na AI i powstające jak grzyby po deszczu centra danych. Swoje pięć groszy dokładają też producenci DRAM - Samsung, SK hynix i Micron, którzy nie planują zwiększania produkcji w obawie o załamanie rynku.