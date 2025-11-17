AMD z ważnym komunikatem. Wszystkie ceny w górę

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że NVIDIA oraz AMD szykują się do podwyżek cen za swoje najnowsze karty graficzne - GeForce RTX 5000 oraz Radeon RX 9000. Miałoby to być spowodowane niedoborem pamięci DRAM na rynku - również GDDR7 i GDDR6, a tym samym ich wysokimi cenami. I wygląda na to, że Czerwoni wprowadzają już te zmiany w życie.

NVIDIA planuje identyczny krok na początku 2026 roku

Na chińskim forum Board Channels, zrzeszającym nie tylko entuzjastów PC, ale również pracowników największych firm jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inne, pojawiła się informacja, że AMD rozesłało komunikat do partnerów o natychmiastowej podwyżce cen. Co ciekawe to podobno druga podwyżka - pierwsza, mniejsza miała miejsce już w okolicach października.

Podwyżki cen mają dotyczyć nie tylko układów konsumenckich, ale również rozwiązań profesjonalnych. Mowa o seriach AMD Radeon Pro dla stacji roboczych i AMD Instinct do serwerów.