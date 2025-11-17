Przestań moczyć skarpety. Ten nawilżacz powietrza kosztuje grosze

Działa to zwykle tak sobie, za to energia cieplna z grzejnika jest zużywana do podgrzewania wody i jej przemiany fazowej w stan ciekły. O wiele lepszym rozwiązaniem jest osobny nawilżacz powietrza, jak na przykład MILLA HOME MAH150, którego możecie kupić dziś za 169 zł.

MILLA HOME MAH150

Zbyt suche powietrze to poważny problem, ponieważ przyczynia się do wysychania błon śluzowych. Daje to więc poczucie drapania w gardle, zatkanego nosa, pieczenia oczu. Jest to szczególnie odczuwalne przez alergików. Najbardziej dotkliwe jest jednak zwiększone ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych.

MILLA HOME MAH150 to nawilżacz, który potrafi efektywnie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach do 24 metrów kwadratowych włącznie. Mowa więc albo o dużym salonie, albo małej kawalerce. Ewentualnie o dwóch mikroapartamentach, które Polacy tak podobno pokochali.

Zbiornik w urządzeniu oferuje aż 4 litry pojemności, dzięki czemu wystarczy go uzupełnić tylko raz dziennie, nawet przy włączonym najmocniejszym trybie. Natomiast jego zużycie energii jest niewielkie i wynosi 35 W. A wszystko to za 169 zł.