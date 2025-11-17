Nauka

Google z najlepszą pogodynką na świecie. Może już ją masz

Google DeepMind i Google Research zaprezentowały WeatherNext 2, najbardziej zaawansowany model przewidywania pogody, który stanowi znaczący przełom w technologii meteorologicznej.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 18:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google z najlepszą pogodynką na świecie. Może już ją masz

To przełom nie tylko dla naukowców

Nowe narzędzie generuje prognozy 8 razy szybciej niż poprzednie generacje, przy jednoczesnym osiągnięciu rozdzielczości do jednej godziny. Nowa technologia znajduje zastosowanie w wielu krytycznych decyzjach — od zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw i trasami lotów po planowanie codziennych dojazdów.

Dalsza część tekstu pod wideo

WeatherNext 2 jest już dostępny w platformach takich jak Google Earth Engine i BigQuery, a także będzie odpowiadać za prognozy pogody w Wyszukiwarce Google, Gemini, Pixel Weather i Google Maps Platform's Weather API. Słowem, we wszystkich rozwiązaniach pogodowych, ze standardową aplikacją pogodową dla telefonów Google Pixel włącznie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Indygo
Smartfon GOOGLE Pixel 10 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Indygo
0 zł
3649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3649.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Jadeitowy
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Peonia
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Peonia
0 zł
1849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1849.99 zł
Advertisement

Wszystko dzięki osiągnięciom w dziedzinie uczenia maszynowego

Model osiąga wyższość nad poprzednim systemem WeatherNext na 99,9 procent zmiennych (temperaturą, wiatrem, wilgotnością) i czasami wyprzedzenia (od 0 do 15 dni), umożliwiając bardziej przydatne i dokładne prognozy. Ulepszona wydajność wynika z nowego podejścia modelowania AI zwanego Functional Generative Network (FGN), które wstrzykuje „szum" bezpośrednio do architektury modelu, zapewniając, że generowane prognozy pozostają fizycznie realistyczne i wzajemnie powiązane.

Każda prognoza zajmuje mniej niż minutę na jednym TPU, co stanowi dramatyczne przyspieszenie w porównaniu z godzinami obliczeniowymi na superkomputerach wykorzystujących modele oparte na fizyce.

Nowe podejście do „marginals” i „joints” kluczem do sukcesu Google'a

Szczególnie ważna jest zdolność WeatherNext 2 do prognozowania zarówno „marginals", jak i „joints". Marginals to pojedyncze elementy pogody — precyzyjna temperatura w określonej lokalizacji, prędkość wiatru na określonej wysokości czy wilgotność. Innowacyjnym aspektem podejścia jest fakt, że model trenuje się wyłącznie na tych marginalach, jednak z tego treningu uczy się umiejętnie prognozować „joints" — duże, złożone, wzajemnie powiązane systemy, które zależą od tego, jak wszystkie poszczególne elementy się do siebie dopasowują.

Ta zdolność do prognozowania joints jest niezbędna dla najużyteczniejszych przewidywań, takich jak identyfikacja całych regionów dotkniętych upałami czy oczekiwana moc wyjściowa farmy wiatrowej.

Wprowadzenie WeatherNext 2 stanowi krok naprzód w demokratyzacji dostępu do zaawansowanych narzędzi meteorologicznych. Google ma nadzieję tym sposobem przyspieszyć odkrycia naukowe i wzmocnić globalny ekosystem badaczy, deweloperów i przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji dotyczących najbardziej złożonych problemów.

Image
telepolis
Google Google Pixel WeatherNext 2 WeatherNext Pixel Weather
Zródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Google DeepMind, oprac. wł