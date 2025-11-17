Nauka

Naukowcy "czepiają się" kotów. Wrócili do nośnego tematu

Zazwyczaj wiele się mówi o zaletach posiadania domowych zwierząt i tego, i o tym jak dobrego wiele wnoszą one dla naszego zdrowia. Tymczasem, badacze sugerują, że posiadanie kota może podwoić ryzyko zachorowania na  schizofrenię.

Anna Kopeć (AnnaKo)
15:12
0
Badania sugerują, że posiadanie kota wiąże się z podwójnym ryzykiem

Według analizy 17 różnych badań, posiadanie kota jako zwierzęcia domowego, może podwoić ryzyko występowania schizofrenii u jego właściciela. Takiego zdania jest psychiatra John McGrath i jego współpracownicy z Queensland Centre for Mental Health Research w Australii. Ale to nic nowego - już badanie z 1995 roku, a potem z 2023 roku, udowodniło "istotny pozytywny związek między posiadaniem kota a zwiększonym ryzykiem zaburzeń związanych ze schizofrenią". Późniejsze badania przyniosły jednak bardziej mieszane wnioski. W związku z tym, naukowcy znów sięgnęli po ten nośny temat.

Badacze stwierdzili, że konieczne jest dokładne przejrzenie i ponowna analiza wszystkich badań na te tematy.

Nie o kota chodzi, ale o pasożyta, który "lubi" koty

Głównie chodzi o zakażenie pasożytem o nazwie Toxoplasma gondii (T. gondii), do zakażenia którym może dojść poprzez ugryzienie przez zakażonego kota lub przez jego odchody. 

Szacunki wskazują, że T. gondii zaraża około 40 milionów ludzi w USA, zazwyczaj bezobjawowo. Po dostaniu się do ludzkiego organizmu T. gondii może infiltrować ośrodkowy układ nerwowy i wpływać na neuroprzekaźniki. Pasożyt ten słusznie zatem jest powiązany ze zmianami osobowości, pojawieniem się objawów psychotycznych i niektórymi zaburzeniami neurologicznymi, w tym schizofrenią. 

Po uwzględnieniu zmiennych, odkryliśmy że u osób narażonych na kontakt z kotami, prawdopodobieństwo wystąpienia schizofrenii było dwukrotnie wyższe.

tłumaczą badacze australijscy.

Ale zanim będzie można przedstawić jakieś jednoznaczne interpretacje, badacze będą musieli wykonać jeszcze szersze badania. Wnioski do których doszedł zespół naukowców opublikowano w czasopiśmie "Schizophrenia Bulletin". 

 

Zródła zdjęć: Caterina Trimarchi / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com