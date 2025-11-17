Napoje bezalkoholowe w kryzysie. Są jak oszukane mięso

Nie nazywaj chwastów kiełbasą ani soczku ginem

Podobnie jak od pewnego czasu Parlament Europejski zastanawia się, nad zakazem nazywania kiełbasą, stekiem czy burgerem ich roślinnych odpowiedników, niespodziewanie zapadł wyrok dotyczący analogicznej sytuacji w świecie trunków bezalkoholowych.

Wyrok ten zapadł w sprawie dotyczącej niemieckiego produktu „Virgin Gin Alkoholfrei”, który reklamowano jako gin bezalkoholowy. Trybunał podkreślił, że unijne przepisy wyraźnie określają, że gin jest napojem alkoholowym, powstałym z aromatyzowania etanolu jagodami jałowca.

W związku z tym nazwa „gin” jest zarezerwowana wyłącznie dla napojów zawierających alkohol etylowy. Wprowadzenie do obrotu produktu bezalkoholowego pod nazwą „gin” wprowadzałoby konsumentów w błąd co do rzeczywistego składu i charakteru produktu.

Co następne?

Sprawę wniosła niemiecka organizacja Verband Sozialer Wettbewerb, która walczy z nieuczciwą konkurencją, argumentując, że stosowanie nazwy „bezalkoholowy gin” do napoju bezalkoholowego narusza przepisy unijne i niesprawiedliwie konkuruje z producentami tradycyjnego ginu.

Trybunał zgodził się z tym, stwierdzając, że zakaz używania nazwy „gin” dla napojów bezalkoholowych jest proporcjonalnym środkiem ochrony zarówno konsumentów, jak i producentów.