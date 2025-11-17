Płatności bezgotówkowe

Revolut nawiązuje nową współpracę. Zapłacisz za wakacje

Firmy Revolut oraz Booking.com poinformowały o nawiązaniu współpracy. Rezerwując wakacje czy hotel będziemy mieli dostęp do nowych płatności.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Revolut nawiązuje nową współpracę. Zapłacisz za wakacje

Booking.com łączy siły z Revolutem. Klienci fintechu dostaną możliwość płacenia za rezerwacje zakupów, hoteli i różnego rodzaju pobytów za pomocą szybkich płatności Revolut Pay, które można autoryzować systemami biometrycznymi, np. odciskiem palca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut i Booking.com

Współpraca ma na celu zaoferowanie klientom obu platform nowej formy płatności. Początkowo nowa metoda ma być dostępna tylko do rezerwacji pobytów. W przyszłości ma być poszerzona również o zakupy biletów lotniczych oraz wynajem samochodów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512GB 6.8" 120Hz Złoty
Smartfon HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512GB 6.8" 120Hz Złoty
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/128GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
0 zł
3449 zł - najniższa cena
Kup teraz 3449 zł
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
0 zł
334 zł - najniższa cena
Kup teraz 334 zł
Advertisement

Co ważne, płatności za noclegi w Booking.com będą objęte programem lojalnościowymi Revolut. Tym samym płacenie przy pomocy Revolut Pay będzie przyznawać punkty RevPoints, które później można wymieniać na różne benefity lub do opłacania kolejnych rezerwacji.

Poza tym obie firmy poinformowały, że Booking.com będzie korzystać z systemów Revolut Business do obsługi swoich operacji płatniczych.

Image
telepolis
Revolut Revolut Pay Booking.com Revolut Pay w Booking.com
Zródła zdjęć: Tatiana Diuvbanova, Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Revolut, Booking.com