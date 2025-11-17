Revolut nawiązuje nową współpracę. Zapłacisz za wakacje

Booking.com łączy siły z Revolutem. Klienci fintechu dostaną możliwość płacenia za rezerwacje zakupów, hoteli i różnego rodzaju pobytów za pomocą szybkich płatności Revolut Pay, które można autoryzować systemami biometrycznymi, np. odciskiem palca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut i Booking.com

Współpraca ma na celu zaoferowanie klientom obu platform nowej formy płatności. Początkowo nowa metoda ma być dostępna tylko do rezerwacji pobytów. W przyszłości ma być poszerzona również o zakupy biletów lotniczych oraz wynajem samochodów.

Co ważne, płatności za noclegi w Booking.com będą objęte programem lojalnościowymi Revolut. Tym samym płacenie przy pomocy Revolut Pay będzie przyznawać punkty RevPoints, które później można wymieniać na różne benefity lub do opłacania kolejnych rezerwacji.