Revolut nawiązuje nową współpracę. Zapłacisz za wakacje
Firmy Revolut oraz Booking.com poinformowały o nawiązaniu współpracy. Rezerwując wakacje czy hotel będziemy mieli dostęp do nowych płatności.
Booking.com łączy siły z Revolutem. Klienci fintechu dostaną możliwość płacenia za rezerwacje zakupów, hoteli i różnego rodzaju pobytów za pomocą szybkich płatności Revolut Pay, które można autoryzować systemami biometrycznymi, np. odciskiem palca.
Revolut i Booking.com
Współpraca ma na celu zaoferowanie klientom obu platform nowej formy płatności. Początkowo nowa metoda ma być dostępna tylko do rezerwacji pobytów. W przyszłości ma być poszerzona również o zakupy biletów lotniczych oraz wynajem samochodów.
Co ważne, płatności za noclegi w Booking.com będą objęte programem lojalnościowymi Revolut. Tym samym płacenie przy pomocy Revolut Pay będzie przyznawać punkty RevPoints, które później można wymieniać na różne benefity lub do opłacania kolejnych rezerwacji.
Poza tym obie firmy poinformowały, że Booking.com będzie korzystać z systemów Revolut Business do obsługi swoich operacji płatniczych.