PKO BP ostrzega. Nie zapłacisz kartą

W najbliższych dniach klienci PKO BP muszą przygotować się aż na dwa dni utrudnień. Najpierw 16 listopada nie będą działać aplikacje IKO oraz iPKO Biznes . Następnie 17 listopada będą problemy z płatnościami za pomocą kart płatniczych banku.

Płatność kartą PKO BP

Dobra informacja jest taka, że druga z tych przerw (ta zaplanowana na 17 listopada) będzie miała miejsce w nocy od godziny 00:30 do 04:00. Tym samym wpłynie na bardzo niewielką grupę klientów banku. W tym czasie będą się odbywać prace techniczne, z powodu których mogą wystąpić utrudnienia w płaceniu kartą.