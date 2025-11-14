PKO BP ostrzega. Nie zapłacisz kartą
PKO Bank Polski wydał ważny komunikat, w którym przestrzega przed planowanymi pracami technicznymi. To ważne, bo w trakcie mogą być trudności w płaceniu kartami.
W najbliższych dniach klienci PKO BP muszą przygotować się aż na dwa dni utrudnień. Najpierw 16 listopada nie będą działać aplikacje IKO oraz iPKO Biznes. Następnie 17 listopada będą problemy z płatnościami za pomocą kart płatniczych banku.
Płatność kartą PKO BP
Dobra informacja jest taka, że druga z tych przerw (ta zaplanowana na 17 listopada) będzie miała miejsce w nocy od godziny 00:30 do 04:00. Tym samym wpłynie na bardzo niewielką grupę klientów banku. W tym czasie będą się odbywać prace techniczne, z powodu których mogą wystąpić utrudnienia w płaceniu kartą.
PKO Bank Polski szczegółowo wymienia, że mogą wystąpić utrudnienia w:
- płatnościach kartami
- wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego.
- wpłacie i wypłacie kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego
- nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO
- weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS)
- dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay.
Pozostałe funkcje serwisu internetowego iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO mają działać bez zarzutu. Jeśli w czasie planowanej przerwy przewidujecie jakieś transakcje kartą, to lepiej zawczasu wypłacić gotówkę.