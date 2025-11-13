PKO BP: Na sobotnią imprezę weź gotówkę, nie będzie wstydu

Przerwy na prace techniczne w PKO BP zdarzają się z różną regularnością, ale wydają się nieuchronne. Bank wyłącza część usług i w tym czasie ulepsza swoje systemy, naprawia znalezione błędy, zwiększa bezpieczeństwo, więc dla klientów to same korzyści. Kolejną taką przerwę bank ogłosił na zbliżającą się niedzielę, a problem może dotknąć zwłaszcza tych, którzy nowy dzień liczą dopiero od wschodu słońca. Jak zapowiada PKO BP, w najbliższą niedzielę nastąpi przerwa w działaniu aplikacji IKO i iPKO biznes mobile.

PKO BP: mobilnie nie zapłacisz

W niedzielę 16 listopada 2025, w godzinach 00:00-06:00 nie będzie można skorzystać z aplikacji mobilnych IKO, w tym wykonywać płatności zbliżeniowych telefonem i kodem BLIK, oraz iPKO biznes mobile. Oznacza to, że wychodząc z domu dłużej na weekend, warto zabrać ze sobą kartę płatniczą albo gotówkę, bo tylko tak uda się zapłacić po północy. Niedostępna będzie też mobilna autoryzacja, zastąpią ją kody SMS, bez względu na rodzaj operacji, np. podczas przelewów przez bankowość internetową.

Co więcej, jak zapowiada PKO BP, w ramach ochrony internetowych płatności kartą, 3D-Secure 2, dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.