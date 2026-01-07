Roboty humanoidalne coraz lepsze. Ten ma pracować dla Hyundaia

W tym tygodniu firma Boston Dynamics zaprezentuje na targach CES 2026 swojego najnowszego humanoidalnego robota Atlasa. W związku z nadchodzącym wydarzeniem opublikowano film, przedstawiający autonomiczną maszynę. I trzeba przyznać, że to, w jaki sposób chodzi i jak zwinnie porusza rękami, sprawia, że przechodzą nam ciarki po plecach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma z Massachusetts od lat pracuje nad udoskonaleniem tego modelu robota humanoidalnego. Głównie koncentruje się na poprawie jego zwinności i sprawności. Jednak nie tylko to wydaje się udoskonalone — coraz lepsza wydaje się też umiejętność podejmowania decyzji przez Altasa.

Ależ on umie chodzić!

Najnowszy film pokazuje, jak humanoidalny Atlas wchodzi na scenę — to już bardzo naturalny sposób, który do złudzenia przypomina ruch człowieka. Nic dziwnego, że tak wygląda. Ten model robota ma stawy, które mogą obracać się o 360 stopni.

Nawiązaliśmy współpracę z siostrzaną organizacją Robotics and AI Institute, aby przesunąć granicę naturalnego chodu specjalnie na potrzeby tego występu. Myślę, że udało nam się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. powiedział Zachary Jackowski, wiceprezes Boston Dynamics i dyrektor generalny Atlasa.