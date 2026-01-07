Nauka

Roboty humanoidalne coraz lepsze. Ten ma pracować dla Hyundaia

Każda demonstracja z udziałem robota humanoidalnego wywołuje sporo emocji. I trzeba przyznać, że firmy zajmujące się robotyką dwoją się i troją, aby wprawić nas w zdumienie. A co najważniejsze — na ogół im się to udaje.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:36
W tym tygodniu firma Boston Dynamics zaprezentuje na targach CES 2026 swojego najnowszego humanoidalnego robota Atlasa. W związku z nadchodzącym wydarzeniem opublikowano film, przedstawiający autonomiczną maszynę. I trzeba przyznać, że to, w jaki sposób chodzi i jak zwinnie porusza rękami, sprawia, że przechodzą nam ciarki po plecach.

Firma z Massachusetts od lat pracuje nad udoskonaleniem tego modelu robota humanoidalnego. Głównie koncentruje się na poprawie jego zwinności i sprawności. Jednak nie tylko to wydaje się udoskonalone — coraz lepsza wydaje się też umiejętność podejmowania decyzji przez Altasa. 

Ależ on umie chodzić!

Najnowszy film pokazuje, jak humanoidalny Atlas wchodzi na scenę — to już bardzo naturalny sposób, który do złudzenia przypomina ruch człowieka.  Nic dziwnego, że tak wygląda. Ten model robota ma stawy, które mogą obracać się o 360 stopni.

Nawiązaliśmy współpracę z siostrzaną organizacją Robotics and AI Institute, aby przesunąć granicę naturalnego chodu specjalnie na potrzeby tego występu. Myślę, że udało nam się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.

powiedział Zachary Jackowski, wiceprezes Boston Dynamics i dyrektor generalny Atlasa.

Podczas demonstracji, Atlas zaczyna poruszać swoim ciałem i trójpalczastymi chwytakami na rozmaite sposoby. A wszystkie jego ruchy są płynne i imponujące. Firma Boston Dynamics ogłosiła, że w nadchodzących latach, Atlas będzie pomagał w montażu samochodów w amerykańskiej fabryce Hyundaia. 

Image
telepolis
robot humanoidalny roboty humanoidalne ATLAS humanoidalny robot
Zródła zdjęć: XRoboHub
Źródła tekstu: digitaltrends.com