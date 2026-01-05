Robot humanoidalny wymiata w tej dyscyplinie. Jest na co popatrzeć

Jeśli kiedykolwiek zachce ci się zagrać w tenisa, ale nie będziesz miał partnera - humanoidalny robot Walker S2 firmy UBTECH chętnie ci potowarzyszy. Ten robot, grający niczym profesjonalny tenisista, zmieni twój trening raz na zawsze.

Były już tańce, teraz czas na tenisa

Chińska firma, zajmująca się tworzeniem robotów humanoidalnych, opublikowała nowy film, na którym widać jak Walker S2 posługuje się rakietą tenisową. I trzeba przyznać, że robi to jak prawdziwy profesjonalista - zwinnie porusza się na korcie i uderza piłkę z ogromną wprawą oraz precyzją.

Nagranie jest odtwarzane z normalną prędkością i mimo faktu, że zostało zmontowane, to widać na nim robota odbijającego piłkę do ludzkiego przeciwnika, który widnieje po drugiej stronie kortu. Film ten stanowi kolejny imponujący popis umiejętności robota humanoidalnego.

Trzeba przyznać, że gra w tenisa nie należy do łatwych zadań dla humanoidalnego robota. Musi on bowiem dostrzec piłkę, wybrać uderzenie oraz jednocześnie zachować równowagę i pozycję pionową podczas wykonywania zamachu rakietą. No i rzecz jasna, musi umieć trafić w piłkę. Walker S2 ma wszystkie te ruchy opanowane do perfekcji i wykazuje się niesamowitą kontrolą na boisku.