Aplikacje

Chrome na Androida dostanie funkcję z komputerów, ale jest haczyk

Aplikacja Google Chrome na Androida otrzyma funkcję, którą użytkownicy przeglądarki znają z komputerów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:06
Chociaż na Androidzie i komputerze w teorii korzystamy z tej samej przeglądarki Google Chrome, to ze względu na różnice w urządzeniach i ich obsłudze są między nimi rozbieżności. Coraz mniejsze, bo wersja na urządzenia mobile dostanie funkcję znaną z PC-tów, chociaż nie będzie ona dostępna dla wszystkich.

Nowość w Chrome na Androidzie

Zmiana dotyczy zakładek, a konkretnie tego, jak są one prezentowane użytkownikom. Na komputerze widzimy je już po włączeniu przeglądarki. Część z nich znajduje się tuż pod oknem do wpisywania adresu strony internetowej.

Tymczasem na urządzeniach mobilnych są całkowicie schowane, co wydaje się zrozumiałe. Ekran telefonu jest znacznie mniejszy, więc szkoda miejsca na dodatkowe elementy. Niestety, w przypadku telefonów to się nie zmieni. Natomiast z nowości skorzystają osoby korzystające z urządzeń z szerszymi ekranami, czyli tabletów oraz telefonów składanych.

Google Chrome w wersji na Androida pozwoli użytkownikom wybrać, czy chcą widzieć zakładki od razu po włączeniu przeglądarki. Te mają znajdować się, tak samo, jak na komputerach, pod paskiem adresu. Jak już wspominałem, opcja nie będzie dostępna na smartfonach. Jest ona zarezerwowana dla tabletów i składaków.

Zródła zdjęć: Framesira / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena