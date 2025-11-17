Od 24 listopada Lidl robi promocję. Klasyk najtaniej w historii

Koniec kulinarnej udręki, Termobot MC Smart z Wi-fi w rekordowo niskiej cenie

Najnowszą promocją Lidla, obowiązującą jedynie od 24 listopada do 1 grudnia objęty został zarówno czarny, jak i biały wariant inteligentnego termobota MC Smart z Wi-fi 1200 W. Tylko uwaga, warunkiem skorzystania z promocji jest uprzednie aktywowanie kuponu a w aplikacji Lidl Plus.

Co tak właściwie kupujesz?

Silvercrest Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W to zaawansowane wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, które zastępuje wiele sprzętów i znacząco usprawnia codzienne przygotowywanie posiłków. Wyposażony w pojemną misę ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l (max 3 l do napełnienia), dotykowy 8-calowy wyświetlacz oraz moduł Wi-Fi, umożliwia dostęp do setek przepisów i regularnych aktualizacji, a także synchronizację z aplikacją mobilną oraz sterowanie głosowe przez Asystenta Google.​

Robot oferuje funkcje gotowania na parze, przypiekania, mieszania, rozdrabniania, siekania, ubijania, fermentowania, zagniatania ciasta, smażenia czy przygotowania smoothie, a także precyzyjną regulację temperatury (do 130°C) i 10-stopniową regulację prędkości z dodatkiem trybu turbo.

Urządzenie posiada wbudowaną wagę (do 5 kg), intuicyjne menu z poradami krok po kroku oraz możliwość dodawania własnych przepisów. MC Smart ceniony jest jako tańsza i lepiej dostosowana do potrzeb większych rodzin alternatywa dla Thermomixa.

Zasady historycznej promocji

Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W dostępny będzie od 24 listopada do 1 grudnia w cenie obniżonej o 900 zł. Zamiast 2499 zł za urządzenie przyjdzie nam zapłacić tym samym tylko 1599 zł. Do skorzystania z promocji konieczne jest aktywowanie specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus.