Xiaomi robi sciepę na ładowarkę. Niegłupią taką, 140 W

W ostatnim czasie marki takie jak Anker wywołały prawdziwą rewolucję w ładowaniu, Xiaomi też chce wziąć udział

Uregulowanie europejskiego rynku ładowarek i przewodów dało drugie życie ekskluzywnym markom akcesoriów mobilnych. Po co płacić 200 zł producentowi telefonu za pojedynczą ładowarkę, skoro można w tej cenie mieć już prawdziwe wieloportowe kombajny, które naładują też laptopa i akcesoria.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bardzo ciekawym jest przy tym segment ładowarek biurkowych, które pozwalają zmienić przedłużacz z wieloma ładowarkami w eleganckie centrum energetyczne. I to właśnie w tej kategorii debiutuje teraz Xiaomi Desk Charging Station 140W. Bardzo dużym atutem jest tutaj nie tylko dostępność szybkiego ładowania przez 2 porty USB-C (do 140 W) i 2 gniazda USB-A (jedno z szybkim ładowaniem Xiaomi 120 W), ale też aż 4 gniazdek elektrycznych. Co ważne, 3 pierwsze gniazda mają wsteczną kompatybilność dla standardów Xiaomi 100, 90, 67 i 33 W.

Oznacza to, że możemy szybko ładować w tym samym czasie nawet kilka telefonów Xiaomi, z kolei ostatnie z gniazd USB-A jest optymalne dla akcesoriów niskoprądowych, takich jak słuchawki czy smartbandy i oferuje tutaj bezpieczne i pewne 5 W. Łączna maksymalna moc stacji to 2500 W (z uwzględnieniem gniazdek AC).

Oby ten hub trafił do Europy

Choć Xiaomi od 2 lat nie lubi Telepolis, akurat po tę stację pewnie byśmy wyciągnęli ręce. O ile oczywiście trafi ona do Europy i Polski. Obecnie trwa zrzutka na chiński wariant — w okresie przedsprzedaży kosztujący 129 zł, a w regularnej sprzedaży stacja kosztować ma w przeliczeniu około 151 zł. Po dołożeniu podatków i ceł, w moim odczuciu polska cena poniżej 300 zł byłaby bardzo interesującą.