Xiaomi robi sciepę na ładowarkę. Niegłupią taką, 140 W
Już 7 stycznia na rynek trafić ma biurkowa ładowarka Xiaomi, z 4 portami USB, czterema gniazdkami elektrycznymi i Power Delivery 3.1 do 140 W. Cacko nabyć można na platformie
ściepowej, wróć, croudfundingowej w całkiem znośnej cenie.
W ostatnim czasie marki takie jak Anker wywołały prawdziwą rewolucję w ładowaniu, Xiaomi też chce wziąć udział
Uregulowanie europejskiego rynku ładowarek i przewodów dało drugie życie ekskluzywnym markom akcesoriów mobilnych. Po co płacić 200 zł producentowi telefonu za pojedynczą ładowarkę, skoro można w tej cenie mieć już prawdziwe wieloportowe kombajny, które naładują też laptopa i akcesoria.
Bardzo ciekawym jest przy tym segment ładowarek biurkowych, które pozwalają zmienić przedłużacz z wieloma ładowarkami w eleganckie centrum energetyczne. I to właśnie w tej kategorii debiutuje teraz Xiaomi Desk Charging Station 140W. Bardzo dużym atutem jest tutaj nie tylko dostępność szybkiego ładowania przez 2 porty USB-C (do 140 W) i 2 gniazda USB-A (jedno z szybkim ładowaniem Xiaomi 120 W), ale też aż 4 gniazdek elektrycznych. Co ważne, 3 pierwsze gniazda mają wsteczną kompatybilność dla standardów Xiaomi 100, 90, 67 i 33 W.
Oznacza to, że możemy szybko ładować w tym samym czasie nawet kilka telefonów Xiaomi, z kolei ostatnie z gniazd USB-A jest optymalne dla akcesoriów niskoprądowych, takich jak słuchawki czy smartbandy i oferuje tutaj bezpieczne i pewne 5 W. Łączna maksymalna moc stacji to 2500 W (z uwzględnieniem gniazdek AC).
Oby ten hub trafił do Europy
Choć Xiaomi od 2 lat nie lubi Telepolis, akurat po tę stację pewnie byśmy wyciągnęli ręce. O ile oczywiście trafi ona do Europy i Polski. Obecnie trwa zrzutka na chiński wariant — w okresie przedsprzedaży kosztujący 129 zł, a w regularnej sprzedaży stacja kosztować ma w przeliczeniu około 151 zł. Po dołożeniu podatków i ceł, w moim odczuciu polska cena poniżej 300 zł byłaby bardzo interesującą.
Podkreślę przy tym raz jeszcze — nie jest to tylko stacja z Power Delivery 3.1, tutaj aż 3 porty mają szybkie ładowanie Xiaomi (120 W i starsze standardy).