Samsung odchudzi składaki. Galaxy Z Flip8 ma być wyjątkowo lekki

Kuracja odchudzająca w planach giganta

Nowy rok zaczynamy od mocnego uderzenia w świecie technologii. Koreańskie raporty sugerują, że nadchodzący Galaxy Z Flip8 może ważyć zaledwie 150 gramów. To o blisko 40 gramów mniej niż obecny na rynku model, czyli Galaxy Z Flip7 (188 g). Dla inżynierów to wyzwanie niemal niemożliwe do zrealizowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Równie ambitnie wyglądają plotki o Galaxy Z Fold8. Większy brat ma rzekomo ważyć tylko 200 gramów. Galaxy Z Fold7 waży 215 g. Samsung chce to osiągnąć przy jednoczesnym montażu większej baterii o pojemności 5000 mAh. Takie połączenie brzmi jak techniczna magia.

Eksperci studzą nadmierny entuzjazm

Nie wszyscy wierzą w te doniesienia. Znany informator Ice Universe uważa ten scenariusz za mało realny. Według jego źródeł, Galaxy Z Flip8 faktycznie schudnie, ale tylko o 8 gramów. Masa 180 gramów brzmi zdecydowanie bardziej przyziemnie niż wspomniane 150 gramów.

Walka o każdy gram jest bardzo trudna. Konstrukcja składanego telefonu wymaga solidnego zawiasu i dwóch ekranów. Trudno wyobrazić sobie tak drastyczne cięcie masy bez rezygnacji z wytrzymałych materiałów.

Czy masa telefonu ma jeszcze znaczenie?

Większość użytkowników woli solidną baterię zamiast bicia rekordów lekkości. Galaxy Z Flip7 już teraz jest poręcznym urządzeniem. Czy warto ryzykować krótszy czas pracy dla mniejszego ciężaru w kieszeni? iPhone'y w wersjach Pro od lat są dość ciężkie i świetnie się sprzedają.

Najbliższe pół roku powinno przynieść więcej informacji. Na razie musimy traktować te liczby z dużym dystansem. Samsung ma przed sobą trudne zadanie, by pogodzić lekkość z wydajnością.

Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 3 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 6 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 FE 6 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej