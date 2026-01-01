Samsung odchudzi składaki. Galaxy Z Flip8 ma być wyjątkowo lekki
Samsung pracuje nad nowymi składanymi smartfonami, które zobaczymy latem 2026 roku. Do sieci trafiły właśnie zaskakujące dane na temat ich masyi. Zdania ekspertów na temat tych rewelacji są jednak mocno podzielone.
Kuracja odchudzająca w planach giganta
Nowy rok zaczynamy od mocnego uderzenia w świecie technologii. Koreańskie raporty sugerują, że nadchodzący Galaxy Z Flip8 może ważyć zaledwie 150 gramów. To o blisko 40 gramów mniej niż obecny na rynku model, czyli Galaxy Z Flip7 (188 g). Dla inżynierów to wyzwanie niemal niemożliwe do zrealizowania.
Równie ambitnie wyglądają plotki o Galaxy Z Fold8. Większy brat ma rzekomo ważyć tylko 200 gramów. Galaxy Z Fold7 waży 215 g. Samsung chce to osiągnąć przy jednoczesnym montażu większej baterii o pojemności 5000 mAh. Takie połączenie brzmi jak techniczna magia.
Eksperci studzą nadmierny entuzjazm
Nie wszyscy wierzą w te doniesienia. Znany informator Ice Universe uważa ten scenariusz za mało realny. Według jego źródeł, Galaxy Z Flip8 faktycznie schudnie, ale tylko o 8 gramów. Masa 180 gramów brzmi zdecydowanie bardziej przyziemnie niż wspomniane 150 gramów.
Walka o każdy gram jest bardzo trudna. Konstrukcja składanego telefonu wymaga solidnego zawiasu i dwóch ekranów. Trudno wyobrazić sobie tak drastyczne cięcie masy bez rezygnacji z wytrzymałych materiałów.
Czy masa telefonu ma jeszcze znaczenie?
Większość użytkowników woli solidną baterię zamiast bicia rekordów lekkości. Galaxy Z Flip7 już teraz jest poręcznym urządzeniem. Czy warto ryzykować krótszy czas pracy dla mniejszego ciężaru w kieszeni? iPhone'y w wersjach Pro od lat są dość ciężkie i świetnie się sprzedają.
Najbliższe pół roku powinno przynieść więcej informacji. Na razie musimy traktować te liczby z dużym dystansem. Samsung ma przed sobą trudne zadanie, by pogodzić lekkość z wydajnością.