Sprzęt

Samsung odchudzi składaki. Galaxy Z Flip8 ma być wyjątkowo lekki

Samsung pracuje nad nowymi składanymi smartfonami, które zobaczymy latem 2026 roku. Do sieci trafiły właśnie zaskakujące dane na temat ich masyi. Zdania ekspertów na temat tych rewelacji są jednak mocno podzielone.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung odchudzi składaki. Galaxy Z Flip8 ma być wyjątkowo lekki

Kuracja odchudzająca w planach giganta

Nowy rok zaczynamy od mocnego uderzenia w świecie technologii. Koreańskie raporty sugerują, że nadchodzący Galaxy Z Flip8 może ważyć zaledwie 150 gramów. To o blisko 40 gramów mniej niż obecny na rynku model, czyli Galaxy Z Flip7 (188 g). Dla inżynierów to wyzwanie niemal niemożliwe do zrealizowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Równie ambitnie wyglądają plotki o Galaxy Z Fold8. Większy brat ma rzekomo ważyć tylko 200 gramów. Galaxy Z Fold7 waży 215 g. Samsung chce to osiągnąć przy jednoczesnym montażu większej baterii o pojemności 5000 mAh. Takie połączenie brzmi jak techniczna magia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Szary SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Szary SM-A566
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Żółty SM-S921
0 zł
3699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399 zł
Advertisement

Eksperci studzą nadmierny entuzjazm

Nie wszyscy wierzą w te doniesienia. Znany informator Ice Universe uważa ten scenariusz za mało realny. Według jego źródeł, Galaxy Z Flip8 faktycznie schudnie, ale tylko o 8 gramów. Masa 180 gramów brzmi zdecydowanie bardziej przyziemnie niż wspomniane 150 gramów.

Walka o każdy gram jest bardzo trudna. Konstrukcja składanego telefonu wymaga solidnego zawiasu i dwóch ekranów. Trudno wyobrazić sobie tak drastyczne cięcie masy bez rezygnacji z wytrzymałych materiałów.

Czy masa telefonu ma jeszcze znaczenie?

Większość użytkowników woli solidną baterię zamiast bicia rekordów lekkości. Galaxy Z Flip7 już teraz jest poręcznym urządzeniem. Czy warto ryzykować krótszy czas pracy dla mniejszego ciężaru w kieszeni? iPhone'y w wersjach Pro od lat są dość ciężkie i świetnie się sprzedają.

Najbliższe pół roku powinno przynieść więcej informacji. Na razie musimy traktować te liczby z dużym dystansem. Samsung ma przed sobą trudne zadanie, by pogodzić lekkość z wydajnością.

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7
3 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.3 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip7 jest piękny. Ale czy to wystarczy? (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
6 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jest lepiej, niż się spodziewałem

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy Z Flip7 w x-kom
Samsung Galaxy Z Flip7 FE w x-kom
Samsung Galaxy Z Fold7 w x-kom
Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 specyfikacja Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Galaxy Z Flip8 specyfikacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena