Android 17 postawi na granie.. Telefon stanie się konsolą

Już dzisiaj telefony można śmiało określić mianem małych konsol. Coraz częściej na Androidzie czy iOS debiutują nie tylko produkcje mobilne, ale pełnoprawne gry AAA. Jednak wciąż nie jest idealnie i Google najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę. Android 17 ma przynieść w tej kwestii spore usprawnienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android 17 stawia na gry

Nowa wersja Androida ma doczekać się kilku usprawnień związanych z grami. Prace nad nimi wciąż mają trwać i ich wprowadzeniem nie jest w 100 proc. pewne, ale Google chce z telefonów zrobić pełnoprawne konsole.

Przede wszystkim Android 17 ma lepiej obsługiwać zewnętrzne kontrolery, zarówno bezprzewodowe, jak i podłączane przez USB-C. System ma wspierać więcej modeli od różnych producentów, a do tego oferować mniejsze opóźnienia w komunikacji. Jakby tego było mało, to w samych ustawieniach Androida mamy mieć możliwość zmiany ustawień sterowania, włącznie z przypisaniem funkcji do poszczególnych przycisków.