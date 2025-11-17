Android 17 postawi na granie.. Telefon stanie się konsolą
Android 17 ma mocniej postawić na granie. Nowa wersja systemu wprowadzi liczne usprawnienia, dzięki którym telefon jeszcze bardziej zbliży się do konsoli.
Już dzisiaj telefony można śmiało określić mianem małych konsol. Coraz częściej na Androidzie czy iOS debiutują nie tylko produkcje mobilne, ale pełnoprawne gry AAA. Jednak wciąż nie jest idealnie i Google najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę. Android 17 ma przynieść w tej kwestii spore usprawnienia.
Android 17 stawia na gry
Nowa wersja Androida ma doczekać się kilku usprawnień związanych z grami. Prace nad nimi wciąż mają trwać i ich wprowadzeniem nie jest w 100 proc. pewne, ale Google chce z telefonów zrobić pełnoprawne konsole.
Przede wszystkim Android 17 ma lepiej obsługiwać zewnętrzne kontrolery, zarówno bezprzewodowe, jak i podłączane przez USB-C. System ma wspierać więcej modeli od różnych producentów, a do tego oferować mniejsze opóźnienia w komunikacji. Jakby tego było mało, to w samych ustawieniach Androida mamy mieć możliwość zmiany ustawień sterowania, włącznie z przypisaniem funkcji do poszczególnych przycisków.
Poza tym przyszła wersja Androida ma zaoferować również usprawnienia pod kątem graficznym. System wprowadzi wsparcie ANGLE oraz lepszą optymalizację API Vulkan. Ma to przełożyć się na lepszą wydajność, a tym samym możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych produkcji.